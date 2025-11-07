Zeug:innen gesucht! Nach "Aktenzeichen XY": Erste Festnahme im Fall Fabian - Frau steht unter Mordverdacht Aktualisiert: Vor 2 Stunden von dpa Vor der Marienkirche in Güstrow stehen Grablichter, Blumen und Plüschtiere im Gedenken an den achtjährigen Fabian. Bild: Stefan Sauer/dpa

Der Fall des vor rund vier Wochen getöteten achtjährigen Fabian hat große Bestürzung ausgelöst. Die Ermittler:innen nannten weitere Details und nutzten die ZDF-Sendung, um mögliche Zeug:innen zu finden. Dann die Wendung: Eine Frau wurde festgenommen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis TRIGGER-WARNUNG! Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 (anonym & kostenfrei). Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z.B. an Weißer Ring e.V. (Hilfe für Opfer von Gewalt), Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) oder dasunter(anonym & kostenfrei).

+++ Update, 7. November 2025 +++

Verdächtige im Fall Fabian festgenommen Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist eine Frau festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Rostock am Donnerstag mit. Gegen die Verdächtige wurde Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen und bereits vollstreckt. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" soll es sich bei der Festgenommenen um die Ex-Freundin von Fabians Vater handeln - eine offizielle Bestätigung der Staatsanwaltschaft steht bislang aus. Die Frau wurde am Nachmittag vor ihrem Wohnhaus in Reimershagen festgenommen und von Polizeibeamt:innen abgeführt. Weitere Details zur Identität oder zum möglichen Tatmotiv wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Am Donnerstagmorgen hatten rund 120 Einsatzkräfte mehrere Objekte in Reimershagen und dem benachbarten Rum Kogel durchsucht. Dabei wurde unter anderem ein Geländewagen beschlagnahmt, der nun kriminaltechnisch untersucht wird. Ermittler trugen zudem Beweisstücke wie Sportschuhe in Plastiktüten aus einem Wohnhaus.

+++ Update, 6. November 2025 +++

Aufruf bei "Aktenzeichen XY … Ungelöst" Der Fall Fabian war am Mittwochabend Thema in "Aktenzeichen XY … Ungelöst". Moderator Rudi Cerne eröffnete die ZDF-Sendung mit einem Zeugenaufruf und bat die Öffentlichkeit fast einen Monat nach dem grausamen Verbrechen um neue Hinweise. Der zuständige Hauptkommissar Frank Focke schilderte den aktuellen Stand der Ermittlungen. Zu möglichen Motiven könne derzeit nichts gesagt werden, "weil wir keine Verdächtigen haben, die wir mit einem Motiv belegen können", erklärte Focke. Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich um einen erwachsenen Täter oder eine Täterin, der oder die Fabian vermutlich in ein Auto aufgenommen habe. "Der Fundort liegt doch weiter weg vom Wohnort", so der Kommissar. Die Ermittler:innen hoffen auf weitere Beobachtungen von Spaziergänger:innen oder Waldarbeiter:innen, die sich am 10. Oktober im Bereich zwischen Güstrow und Klein Upahl aufgehalten haben. Am Ende der Sendung berichtete Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern, man habe zahlreiche Hinweise erhalten: "Wir sind echt zuversichtlich, dass da etwas Passendes dabei ist." Über deren Inhalt machte er "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Rostock kündigte an, am Donnerstag über mögliche neue Erkenntnisse zu informieren.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": TV-Sendung soll im Fall Fabian helfen Rund vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow haben Polizei und Staatsanwaltschaft Details zum bisherigen Ermittlungsstand mitgeteilt. Die Kriminalpolizei geht demnach davon aus, dass der Grundschüler bereits am Tag seines Verschwindens am 10. Oktober getötet und dann an dem späteren Auffindeort am Rande eines Tümpels in Klein Upahl abgelegt worden ist. Dort wurde er am 14. Oktober von der Ex-Freundin seines getrennt lebenden Vaters gefunden. Als Zeitfenster für die Tat komme der 10. Oktober von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr in Betracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage sei der Leichnam anschließend angezündet worden. Die Behörden baten alle Zeug:innen, die sich in dem genannten Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes aufgehalten hätten, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten Polizeidienststelle mitzuteilen.

Zeugensuche über "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" Der Zeugenaufruf erfolgt laut Polizei unter Darstellung der räumlichen Gegebenheiten in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF unter Angabe einer Hotline-Nummer. Fabian war am Freitag, den 10. Oktober, wegen Unwohlseins nicht zur Schule gegangen und allein zu Hause geblieben. Als die Mutter von der Arbeit nach Hause kam, war Fabian weg und kam auch zu der sonst üblichen Zeit nicht wieder nach Hause. Die Mutter versuchte zunächst selbst, den Jungen ausfindig zu machen, meldete ihn schließlich als vermisst. Nach tagelanger Suche mit zahlreichen Einsatzkräften wurde er am 14. Oktober tot aufgefunden.