Erfahrene Schmuckexpertin: So tickt "Bares für Rares"-Händlerin Elke Velten-Tönnies Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau Elke Velten-Tönnies ist seit 2016 Händlerin bei "Bares für Rares". In der Schmuckbranche arbeitet sie seit den 1980er-Jahren.

"Schmuck ist mein Leben!", schreibt die gebürtige Kölnerin auf ihrer Webseite. Wie Elke Velten-Tönnies ihre Liebe zu Juwelen entdeckte - und wie sie zur ZDF-Trödelshow kam -, liest du hier.

"Ich glaube an die Erhaltung von Schmuckstücken mit Geschichte", sagt Elke Velten-Tönnies über sich. "Sie stecken voller Leben und warten nur auf ein erneutes Aufblühen", fügt die Juwelierin hinzu. Dieses Brennen für wertvolle Kleinode zeigt die 72-Jährige regelmäßig im Fernsehen. Denn sie ist seit 2016 Händlerin in der ZDF-Show "Bares für Rares". Ihre ersten Schritte im Berufsleben deuteten zunächst jedoch in eine andere Richtung. Nach ihrer Schulzeit, unter anderem in der Käthe-Kollwitz-Schule in Leverkusen, absolvierte Elke Velten eine Ausbildung zur Chemielaborantin. Dann spielte die Liebe Schicksal: Sie lernte ihren künftigen Lebenspartner Helmut Tönnies kennen, seines Zeichens Juwelier. Seit 1984 sind die beiden ein Paar, seit 2011 verheiratet. Er entfachte in Elke Velten die Leidenschaft für Schmuck.

Die "Bares für Rares"-Händlerin eröffnete mit 50 ihr erste eigenes Ladengeschäft Zunächst lernte sie das Juwelier-Business von der Pike auf und arbeitete unter anderem als Auktionatorin. 2003 eröffnete Elke Velten dann die Firma "Bonner Goldankauf". In dem Ladengeschäft ist sie auf den An- und Verkauf von Schmuck, von antik bis modern, spezialisiert. Das Geschäft in der Bonner Gangolfstraße existiert nach wie vor. Mittlerweile ist noch ein weiterer Laden hinzugekommen: Seit Mai 2023 gibt es in der Bonner Poststraße "Velten & Tönnies Juweliere". Zudem eröffnete Elke Velten-Tönnies 2019 in einem Nebenbau ihres ersten Geschäfts eine Galerie. Und hier die Connetcion zu "Bares für Rares": In den Räumen könne sie Kunden aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland ihre Ankäufe aus der ZDF-Sendung in einem angemessenen Rahmen präsentieren, so die Juwelierin. Wie kam der Kontakt zu der beliebten Show eigentlich zustande?

"Bares für Rares": Elke Velten-Tönnies wurde in ihrem Geschäft angesprochen Eines Tages betrat ein Team der beliebten Show die Verkaufsräume von "Bonner Goldankauf", erinnert sich Elke Velten-Tönnies in einem Interview mit dem "Bonner Generalanzeiger". "Ein Regisseur der Sendung hat mich 2016 in meinem Geschäft angesprochen, ob ich Interesse hätte, mich zu bewerben. Ich war überrascht, hatte aber große Lust dazu." Ein Fernsehteam machte ein Porträt von ihr im Geschäft - und das überzeugte die Sendungsmacher. Und so stieß die erfahrene Juwelierin noch im selben Jahr zum Team der Händlerinnen und Händler. Vor ihrem ersten Auftritt sei sie etwas aufgeregt gewesen, verriet sie. Zum Glück hatte sie zwei erfahrene Experten an ihrer Seite. "Der Waldi und der Wolfgang haben mir am Anfang sehr geholfen", blickt Elke Velten-Tönnies zurück. Gemeint sind die beiden Urgesteine Walter Lehnertz und Wolfgang Pauritsch.

Zunächst war die Juwelierin noch skeptisch Ob sie im ZDF-Format gut aufgehoben sei, daran zweifelte Elke Velten-Tönnies zunächst noch, gestand die Bonnerin in der Zeitschrift "Woche der Frau". Sie hätte anfangs nicht so wirklich gewusst, was sie am Händlertisch tun musste. Nicht durcheinander reden, hieß es. "Das war in der Sendung schwierig für mich, weil ich mir diese Regel so ins Hirn eingebrannt habe. Deswegen war ich anfangs sehr schweigsam", erklärt sie rückblickend. Mittlerweile hat Elke Velten-Tönnies vor der Kamera längst die nötige Routine entwickelt. Schließlich mache sie im Fernsehen nur das, was sie tagtäglich auch in ihrem Laden mache. Auch der Zeitaufwand ist nicht so riesig, wie sie zu Beginn befürchtet habe. Da die Sendungen in Blöcken produziert wird, kommt die Juwelierin auf zirka 35 Drehtage im Jahr. Das ist insgesamt natürlich mehr Arbeit, aber sie habe dadurch auch mehr Kunden als vorher. "Daher hat es sich mehr als gelohnt, und ich hab es noch nie bereut."

Als Elke Velten-Tönnies in der Sendung "vor Freude quietschte" Auch ihre ursprüngliche Zurückhaltung hat Elke Velten-Tönnies längst abgelegt. Gerne erinnert sie sich an ihren bisher schönsten und emotionalsten Ankauf: eine Bronzefigur des französischen Bildhauers Emmanuel Villanis. "Ich besaß mal so einen Gegenstand, hab ihn leider verkauft. Und das hat mich all die Jahre wirklich echt geärgert, weil ich die so schön fand", erzählt die Schmuckexpertin in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. "Und hier spazierte ein Herr rein, der so eine Figur anbot. Ich habe direkt gequietscht vor Freude und habe keinen mehr zu Wort kommen lassen", fügt sie schmunzelnd hinzu.

Ihr Privatleben hält die Bonnerin aus den Medien heraus Wie die leidenschaftliche Juwelierin privat tickt, darüber ist nicht viel bekannt. Mit ihrem Mann Helmut Tönnies hat Elke Velten-Tönnies eine Tochter und ein Enkelkind. Mit ihrer Familie verbringt sie gern ihre freie Zeit, sagt sie. Wahrer Luxus sei für sie, "wenn mein Mann mal ein bisschen mehr Zeit für mich hätte". Hin und wieder postet sie zudem auf Instagram private Bilder. Etwa als Kind mit ihrer älteren Schwester, oder auch mal ein Foto aus den 1970ern - mit Fönwelle wie die damals berühmte US-Schauspielerin Farrah Fawcett. Auf Instagram lässt Elke Velten-Tönnies auch durchblicken, dass sie den Karneval liebt. Neue Folgen von "Bares für Rares" mit Kultmoderator Horst Lichter werden von montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zeitgleich kannst du die Episoden im kostenlosen Livestream auf Joyn genießen.

