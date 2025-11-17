Fans geteilter Meinung Krasse Veränderung von Erika Eleniak: Vom "Baywatch"-Star zur "Tattoo-Leinwand" Aktualisiert: Vor 54 Minuten von C3 Newsroom Billy Warlock, Erika Eleniak, David Hasselhoff, Parker Stevenson, Shawn Weatherly und Peter Phelps (v. l.) in den 1990ern beim "Baywatch"-Einsatz. Bild: imago / TBM United Archives

Vor über 30 Jahren flitzte sie mit makelloser Haut und Figur über den Strand von Malibu. Heute zeigt sich die "Baywatch"-Ikone Erika Eleniak mit einer radikalen Typveränderung.

Körper als Tagebuch Das hat sich mittlerweile komplett geändert: Wo früher Haut war, ist jetzt an vielen Stellen keine mehr zu sehen. Vom Rücken bis zu den Händen erstrecken sich farbige Tattoos. Jedes einzelne davon, das erzählte sie jetzt in dem Podcast "Still Here in Hollywood", hat für die 56-jährige Schauspielerin eine besondere Bedeutung. Einen Ausschnitt aus der Episode haben das Podcast-Team über den Instagram-Account @stillherenetwork hochgeladen:

Erste Tattoos nach dem Serienausstieg Eine Irisblüte erinnert an ihre Mutter. Ein Schmetterling symbolisiert für Erika Eleniak Freiheit. "Ich liebe es, dass mein Körper eine Leinwand ist, auf der ich meine Geschichten erzählen kann", äußerte sie sich in dem Podcast über ihre Entscheidung. Die ersten Tätowierungen zierten nach ihrem Baywatch-Ausstieg 1992 Erika Elaniaks Rücken. Inzwischen erstrecken sie sich bis zu den Händen.

Fans reagieren geteilt Ihre Fans sind nicht alle begeistert über die krasse Stilveränderung. Die Kommentare reichen von "Du bist ein Kunstwerk" und "Ich liebe deine Tattoos" bis hin zu "Igitt!" und "Warum nur hast du deinen schönen Körper so zerstört". Erika Eleniak lässt sich davon nicht stören und erklärte deutlich: "Ich liebe Tattoos."

