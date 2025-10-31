Feuer und Flamme: Wer wird "Beef Club Champion 2025"?

Wenn Spitzenköch:innen und junge Talente im "Beef Club" aufeinandertreffen, ist Hochspannung garantiert: In packenden Duellen messen sie sich mit ihrem Können, ihrer Kreativität und ihrem Improvisationstalent. Über Sieg oder Niederlage entscheidet die Jury mit Gastro-Experte Andrin Willi und Starköchin Meta Hiltebrand. Nur wer über drei Runden hinweg überzeugt, darf sich am Ende mit dem begehrten Titel "Beef Club Champion 2025" schmücken.

Die Regeln bleiben ebenso einfach wie gnadenlos: Den Teilnehmenden stehen lediglich 60 Minuten zur Verfügung, um aus drei erst kurz vor Beginn enthüllten Zutaten ein außergewöhnliches Gericht zu zaubern. Hier sind kulinarische Kreativität, Präzision und Nervenstärke gefragt, denn die Jury lässt sich nicht so leicht beeindrucken.

Im Mittelpunkt steht jedes Mal ein ausgesuchtes Stück Fleisch, das von Fleischfachmann Philipp Glauser ausgewählt wird. Ob ungewöhnliche Cuts oder herausfordernde Kombinationen mit Zutaten wie Sepiatinte, Lotuswurzel oder Brennnesselsamen – wer in den Kochring steigt, muss sowohl handwerkliches Können als auch Mut zum Experiment beweisen.

Der Weg zum Titel

Drei Runden trennen die Kandidat:innen vom Sieg. Wer Jury und Publikum mit kulinarischem Einfallsreichtum, technischer Finesse und Durchhaltewillen überzeugt, kann am Ende den Titel des "Beef Club Champions 2025" erringen und sich einen Platz im kulinarischen Rampenlicht sichern.

Beef Club wird produziert von Mediafisch und unterstützt von Bell.

Die neue Staffel "Beef Club" ist ab dem 16. Oktober auf Joyn und ab dem 23. Oktober 2025 jeweils donnerstags um 19:55 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.