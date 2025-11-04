Bratwurst mal anders Rezept von Pablo Madera: Schweinewurst und Süßkartoffeln mit Sepia-Tinte-Mayonnaise Aktualisiert: 16.10.2025 • 16:15 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Ein Spiel aus süß und salzig: zarte Süßkartoffeln, würzige Schweinewurst und die tief-aromatische Sepia-Tinte-Mayonnaise - ein harmonisches Geschmackserlebnis.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für Schweinewurst 500 g Schweinefleisch (Schweinefleisch- und Fettextrakte)

einige Blätter Zimtpfeffer

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Naturdärme (für die Wursthülle) Das Schweinefleisch klein schneiden und durch den Fleischwolf drücken. Alle Gewürze hinzufügen und mit einer Küchenmaschine zu einer glatten Masse verrühren. Die Fleischmasse durch den Wurstaufsatz lassen und die Därme langsam füllen. Die Würste gut durchbraten.

Zutaten für die Süßkartoffeln 1 kg Süßkartoffeln

100 g Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Muskatnuss

optional: ein Zweig Rosmarin oder eine Prise Zimt für eine besondere Note Die Süßkartoffeln schälen und in gleich große Stücke schneiden. Die Süßkartoffelstücke in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren und die Süßkartoffeln 15-20 Minuten köcheln lassen, bis sie weich sind. Das Wasser abgießen und die Süßkartoffeln in den Topf zurückgeben. Kurz auf der heißen Herdplatte stehen lassend, damit die restliche Feuchtigkeit verdampft. Die Butter und die Milch (ohne Rahm) hinzufügen. Mit einem Kartoffelstampfer oder einem Pürierstab die Süßkartoffeln zu einem Püree verarbeiten. Das Püree mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss abschmecken. Bei Bedarf einen kleinen Zweig Rosmarin oder eine Prise Zimt hinzufügen. Das Püree sofort servieren. Es schmeckt am besten, wenn es noch warm ist.

Zutaten Sepia-Tinte-Mayonnaise 1 frisches Eigelb

1 Teelöffel Senf

100 ml Sonnenblumenöl (oder ein anderes neutrales Öl)

10 g Sepia-Tinte (aus dem Beutel oder frisch)

1 Spritzer Zitronensaft

etwas Salz nach Geschmack Das Eigelb in eine Schüssel geben und mit dem Senf vermischen. Langsam, tropfenweise das Öl hinzufügen und dabei mit einem Schneebesen oder Handmixer kräftig schlagen. Die Mayonnaise wird allmählich dicker. Sobald die Mayonnaise die gewünschte Konsistenz hat, die Sepia-Tinte hinzufügen und gut verrühren, bis sie gleichmäßig verteilt ist. Mit Zitronensaft, Salz und eventuell mehr Öl abschmecken, bis die gewünschte Konsistenz und der Geschmack erreicht ist. Die Mayonnaise vor dem Servieren etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen, damit sich die Aromen entfalten.

Hier kommst du zur Folge: Ganze Folge Beef Club Yannick Stocker vs. Pablo Madera Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.10.2025 • 15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen