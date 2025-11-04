Saftig und frisch Rezept von Stefan Obrecht: Gefüllte Saiblingsröllchen mit Linsensalat und gepickelten Zwiebeln Aktualisiert: 23.10.2025 • 16:26 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Saftiger Saibling, herzhafte Linsen und leicht säuerliche Zwiebeln verbinden sich zu einem ausgewogenen Geschmackserlebnis.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für die gefüllten Saiblingsröllchen 2 Stück Saibling, sehr frisch

5 g Brennnesselsamen

etwas Dill

etwas Kerbel

Gewürz nach Wahl Den Saibling filetieren und entgräten, leicht flachklopfen, würzen nach Wahl. Das Filet auf eine Klarsichtfolie legen und satt einrollen. Im Ofen bei 70 Grad Dampf bis auf eine Kerntemperatur von 65 Grad pochieren. Danach auspacken und anrichten.

Zutaten für den Linsensalat 20 g rote Linsen

20 g Kefen

etwas Olivenöl

etwas Apfelessig

Gewürz nach Wahl Die Linsen und Kefen weichkochen, Linsen kurz ausdampfen lassen, Kefen mit kaltem Wasser abschrecken. Kefen in Rauten schneiden, nun alles mischen und abschmecken. Danach in einem Ring anrichten.

Zutaten für gepickelte Zwiebeln 1 große rote Zwiebel

80 ml Rotwein

20 g Kaubonbons

10 g Wasser

1 Zimtstange

1 geriebene Orangenschale

1 geriebene Zitronenschale Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Alles in eine Pfanne geben, aufkochen und bis zur gewünschten Konsistenz einkochen. Anrichten.

Zutaten für das Saiblingstartare 1 Stück Saiblingsfilet

1 Schuss Olivenöl

1 Packung Crème fraîche

einige Gewürze

etwas Sambal Ölek

etwas Brennnesselsamen Von dem Filet ein Stück wegnehmen, die Haut wegschneiden, dann in kleine Würfel schneiden. Jetzt alles mischen und abschmecken. Tartar auf einen kalten Teller in ein rechteckiges Förmchen anrichten und mit Dill ausgarnieren.

Zutaten für die Korallenchips 2 EL Sonnenblumenöl

2 EL Wasser

1 EL Weißmehl

1 grüne Lebensmittelfarbe Alle Zutaten mischen, die Masse in vier teilen und in eine Teflonpfanne geben und solange dünsten, bis ein schönes Gitter entsteht. Rausnehmen und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Anrichten als Knusperelement.

