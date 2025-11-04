Saftig und frisch
Rezept von Stefan Obrecht: Gefüllte Saiblingsröllchen mit Linsensalat und gepickelten Zwiebeln
Saftiger Saibling, herzhafte Linsen und leicht säuerliche Zwiebeln verbinden sich zu einem ausgewogenen Geschmackserlebnis.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für die gefüllten Saiblingsröllchen
2 Stück Saibling, sehr frisch
5 g Brennnesselsamen
etwas Dill
etwas Kerbel
Gewürz nach Wahl
Den Saibling filetieren und entgräten, leicht flachklopfen, würzen nach Wahl. Das Filet auf eine Klarsichtfolie legen und satt einrollen. Im Ofen bei 70 Grad Dampf bis auf eine Kerntemperatur von 65 Grad pochieren. Danach auspacken und anrichten.
Zutaten für den Linsensalat
20 g rote Linsen
20 g Kefen
etwas Olivenöl
etwas Apfelessig
Gewürz nach Wahl
Die Linsen und Kefen weichkochen, Linsen kurz ausdampfen lassen, Kefen mit kaltem Wasser abschrecken. Kefen in Rauten schneiden, nun alles mischen und abschmecken. Danach in einem Ring anrichten.
Zutaten für gepickelte Zwiebeln
1 große rote Zwiebel
80 ml Rotwein
20 g Kaubonbons
10 g Wasser
1 Zimtstange
1 geriebene Orangenschale
1 geriebene Zitronenschale
Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Alles in eine Pfanne geben, aufkochen und bis zur gewünschten Konsistenz einkochen. Anrichten.
Zutaten für das Saiblingstartare
1 Stück Saiblingsfilet
1 Schuss Olivenöl
1 Packung Crème fraîche
einige Gewürze
etwas Sambal Ölek
etwas Brennnesselsamen
Von dem Filet ein Stück wegnehmen, die Haut wegschneiden, dann in kleine Würfel schneiden. Jetzt alles mischen und abschmecken. Tartar auf einen kalten Teller in ein rechteckiges Förmchen anrichten und mit Dill ausgarnieren.
Zutaten für die Korallenchips
2 EL Sonnenblumenöl
2 EL Wasser
1 EL Weißmehl
1 grüne Lebensmittelfarbe
Alle Zutaten mischen, die Masse in vier teilen und in eine Teflonpfanne geben und solange dünsten, bis ein schönes Gitter entsteht. Rausnehmen und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Anrichten als Knusperelement.
