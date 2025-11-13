Yannick Stocker: Rezept für Cazuela de Ave

Yannick Stocker verwandelt die chilenische Spezialität Cazuela de Ave in ein kulinarisches Spektakel - und zwar durch das Zusammenspiel der Kaffeenote im Fleisch mit dem erdigen Aroma der Brühe.

Zubereitung der Cazuela

Im Dampfkochtopf Sonnenblumenöl erhitzen und den Schenkel sowie den Flügel goldbraun anbraten. Die geschnittenen Zwiebeln und Knoblauch hinzufügen und mit anbraten. Mit den Gewürzen bestreuen und kurz mit braten.

Ablöschen mit der Geflügelbrühe und zum Siedepunkt bringen. Deckel drauf und Druck in den Topf bringen.

Ca. 30 bis 35 Minuten im Dampfkochtopf kochen, bis das Fleisch von dem Schenkel fällt.

Das Fleisch aus der Brühe nehmen und zugedeckt warm halten. Die Brühe durch ein Sieb passieren.

Nebenbei den Pu-Erh Tee im lauwarmen Wasser einweichen. Die Brühe abschmecken und den Tee Schritt für Schritt wieder hinzufügen. Langsam herantasten, bis der gewünschte Geschmack erreicht ist.

Den Reis separat im Topf oder im Reiskocher mit Wasser kochen.

Hokkaido-Kürbis in Würfel schneiden (ca. 3 cm auf 3 cm) zum Rösten bei 180 Grad für 10 Minuten.

Kartoffel schälen und ebenso in Würfel schneiden und im Wasser mit Biss weich kochen.