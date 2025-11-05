Ausstrahlung im Free-TV
Nina Chuba heute bei "Das Duell um die Geld" 2025: Diese Promis zocken mit Joko und Klaas auf ProSieben und im Streaming
Aktualisiert:von PM/sb
Für die 4. Staffel von "Das Duell um die Geld" haben Joko und Klaas wieder namhafte Mitspielerinnen und Mitspieler akquiriert. Zu sehen sind die Folgen auf Joyn und ProSieben, heute u.a. mit Musikerin Nina Chuba.
Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu "Das Duell um die Geld" einladen, sind prominente Mitspielerinnen und Mitspieler ebenso gern dabei wie die Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio und an den Bildschirmen.
Immer mittwochs gibt's derzeit die neuen Folgen der vierten Staffel auf ProSieben und kostenlos zum Streamen auf Joyn.
Heute mit Nina Chuba, Elyas M'Barek und Johannes B. Kerner
Heute, am 5. November 2025, ist die zweite Folge mit Nina Chuba, Elyas M’Barek und Johannes B. Kerner auf ProSieben zu sehen, Sendestart ist 22:35 Uhr.
Diese Promis nehmen am Pokertisch Platz
Anne Will, Nina Chuba, Oliver Welke und Guido Maria Kretschmer sind nur einige der prominenten Mitspielerinnen und Mitspieler in den acht neuen Folgen von "Das Duell um die Geld".
Hier bekommst du den Überblick, wer in welcher Episode dabei ist:
Folge 1: Journalistin Anne Will, Comedian Felix Lobrecht, Content Creator Tahsim Durgun
Folge 2: Musikerin Nina Chuba, Schauspieler Elyas M’Barek, Moderator Johannes B. Kerner
Folge 3: Sängerin Kayla Shyx, Moderator Oliver Welke, Musiker Mark Forster
Folge 4: Moderatorin Katrin Bauerfeind, Comedian Torsten Sträter, Schauspieler Nico Stank
Folge 5: Autor Oliver Polak, Moderatorin Melissa Khalaj, Creative Director Thomas Hayo
Folge 6: Comedian Axel Stein, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, Rapper Montez
Folge 7: Sängerin Alli Neumann, Designer Guido Maria Kretschmer, Musiker Smudo
Folge 8: Journalistin Anna Dushime, Schauspieler Kida Khodr Ramadan, Moderator Louis Klamroth
So funktioniert das Quizpokern
Bei "Das Duell um die Geld" trifft Quiz auf Poker, Wissen auf Bluffen und Ahnungslosigkeit auf Geldgewinne. Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert.
Joko, Klaas und ihre Gäst:innen setzen nach jeder Frage auf die mutmaßlich korrekte Antwort. Wer kann mit Wissen glänzen? Wer schätzt sich am Pokertisch zum Bankrott? Wer behält die Nerven und blufft sich zum Sieg?
Oliver Kalkofe ist Quizmaster und Spielleiter bei "Das Duell um die Geld".
Die acht neuen Folgen sind seit 29. Oktober 2025 immer mittwochs auf Joyn und ProSieben zu sehen.
