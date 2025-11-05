Ausstrahlung im Free-TV

Nina Chuba heute bei "Das Duell um die Geld" 2025: Diese Promis zocken mit Joko und Klaas auf ProSieben und im Streaming

Aktualisiert:

von PM/sb

Auch in der 4. Staffel von "Das Duell um die Geld" fungiert Oliver Kalkofe (M.) wieder als Spielleiter für Klaas Heufer-Umlauf (l.) und Joko Winterscheidt (r.).

Bild: Joyn/Weiya Yeung

Für die 4. Staffel von "Das Duell um die Geld" haben Joko und Klaas wieder namhafte Mitspielerinnen und Mitspieler akquiriert. Zu sehen sind die Folgen auf Joyn und ProSieben, heute u.a. mit Musikerin Nina Chuba.

Das Duell um die Geld

Nina Chuba, Elyas M'Barek, Johannes B. Kerner, Joko und Klaas quizzen um Geld

Folge vom 05.11.2025

Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu "Das Duell um die Geld" einladen, sind prominente Mitspielerinnen und Mitspieler ebenso gern dabei wie die Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio und an den Bildschirmen.

Immer mittwochs gibt's derzeit die neuen Folgen der vierten Staffel auf ProSieben und kostenlos zum Streamen auf Joyn.

Heute mit Nina Chuba, Elyas M'Barek und Johannes B. Kerner

Heute, am 5. November 2025, ist die zweite Folge mit Nina Chuba, Elyas M’Barek und Johannes B. Kerner auf ProSieben zu sehen, Sendestart ist 22:35 Uhr.

Diese Promis nehmen am Pokertisch Platz

Anne Will, Nina Chuba, Oliver Welke und Guido Maria Kretschmer sind nur einige der prominenten Mitspielerinnen und Mitspieler in den acht neuen Folgen von "Das Duell um die Geld".

Hier bekommst du den Überblick, wer in welcher Episode dabei ist:

So funktioniert das Quizpokern

Bei "Das Duell um die Geld" trifft Quiz auf Poker, Wissen auf Bluffen und Ahnungslosigkeit auf Geldgewinne. Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert.

Joko, Klaas und ihre Gäst:innen setzen nach jeder Frage auf die mutmaßlich korrekte Antwort. Wer kann mit Wissen glänzen? Wer schätzt sich am Pokertisch zum Bankrott? Wer behält die Nerven und blufft sich zum Sieg?

Oliver Kalkofe ist Quizmaster und Spielleiter bei "Das Duell um die Geld".

Die acht neuen Folgen sind seit 29. Oktober 2025 immer mittwochs auf Joyn und ProSieben zu sehen.

Schon gewusst?

Das Duell um die Geld

Felix Lobrecht, Anne Will, Tahsim Durgun, Joko und Klaas zocken um die Kohle

Folge vom 29.10.2025

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

