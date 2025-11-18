Neues Jahr, neue Büßer
"Das große Promi-Büßen" 2025: Erstmals entscheiden die Zuschauer:innen, wer gewinnt!
Aktualisiert:von Lena Maier
"Das große Promi-Büßen" ist seit dem 23. Oktober auf Joyn zurück. Auch in der neuen Runde stellen sich Promis wieder der alles entscheidenden Frage: Bereust du dein Verhalten wirklich? Alle Infos zu Staffel 4 findest du hier.
So siehst du Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen von "Das große Promi-Büßen" in der Joyn-App das letzte Wort und können entscheiden, wer am Ende die größte Reue zeigt und als Gewinner:in aus der Show geht.
Auf Joyn gibt es immer donnerstags zwei neue Folgen kostenlos zum Streamen. ProSieben zeigt immer Donnerstag um 23:15 Uhr eine neue Folge.
Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Die Kandidat:innen 2025
Auch in der vierten Staffel konfrontiert die Reality-Show Prominente mit ihren größten Fehltritten und mit sich selbst. Zwischen öffentlicher Reue, Konfrontationen und knallharten Challenges bleibt kein Star unversehrt.
Zehn prominente Reality-Persönlichkeiten ziehen ins Camp und stellen sich Olivia Jones in der "Runde der Schande". Mit dabei sind bekannte Gesichter und neue Reality-Charaktere, die alle ihre eigene Vergangenheit und TV-Sünden im Gepäck haben. Wer sich dem Büßen stellt, liest du hier in unserer Übersicht der Kandidat:innen. Die Liste verspricht wieder eine explosive Mischung:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Alles vorgegeben?
Ist "Hochzeit auf den ersten Blick" gescriptet?
"Moment für die Ewigkeit"
Dennis und Larissa feiern Ehe-Jubiläum - mit besondere Aktion!
Alle Teilnehmer:innen
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Diese Singles wagen das Experiment
Es wird wieder geheiratet!
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Alle Infos zu Staffel 12
Will sie auch?
Yeliz Koc glaubt: Jimi Blue will ein Liebescomeback!
Kein Kontakt zu Snows Opa
"Wollte uns ja nie kennenlernen!" Yeliz Koc enttäuscht von Uwe Ochsenknecht
Kein Kandidat der Show
Nach Knast-Aufenthalt: "Forsthaus"-Wiedersehen mit Jimi Blue?
Wildwechsel in den Reality-Alpen
Start, Sendetermine und Streaming auf Joyn
Reality-Wahnsinn in den Alpen
Alle Promi-Paare im Überblick