Neues Jahr, neue Büßer
Alle Infos zu "Das große Promi-Büßen" 2025: Erstmals bestimmen die Zuschauer:innen im Joyn-Voting
Aktualisiert:von Lena Maier
"Das große Promi-Büßen" ist seit dem 23. Oktober auf Joyn zurück. Auch in der neuen Runde stellen sich Promis wieder der alles entscheidenden Frage: Bereust du dein Verhalten wirklich? Alle Infos zu Staffel 4 findest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" ist gestartet
Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen von "Das große Promi-Büßen" in der Joyn-App das letzte Wort und können entscheiden, wer am Ende die größte Reue zeigt und als Gewinner:in aus der Show geht.
Für alle, die gleich mehrere Folgen am Stück sehen wollen, zeigt ProSieben am 30. Oktober ein Binge-Watching-Special der ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr.
Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Die Kandidat:innen 2025
Auch in der vierten Staffel konfrontiert die Reality-Show Prominente mit ihren größten Fehltritten und mit sich selbst. Zwischen öffentlicher Reue, Konfrontationen und knallharten Challenges bleibt kein Star unversehrt.
Zehn prominente Reality-Persönlichkeiten ziehen ins Camp und stellen sich Olivia Jones in der "Runde der Schande". Mit dabei sind bekannte Gesichter und neue Reality-Charaktere, die alle ihre eigene Vergangenheit und TV-Sünden im Gepäck haben. Wer sich dem Büßen stellt, liest du hier in unserer Übersicht der Kandidat:innen. Die Liste verspricht wieder eine explosive Mischung:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Bizarrer Auftritt
Bizarrer Satire-Auftritt: Jörg Dahlmann als Olivia Jones auf Instagram
So reagiert Kim Virginia
Geheimnisvoller Post: Nikola Grey meldet sich nach Funkstille
Joyn-Interview
Paul Aubster exklusiv: Beef bei "Forsthaus Rampensau Germany"?
"Stank nonstop nach Schweiß"
"Stank nonstop nach Schweiß": "Die Abrechnung"-Star Sam Dylan kontert Lishas Attacke
Reality-Wahnsinn in den Alpen
Diese Stars ziehen ins "Forsthaus Rampensau Germany" 2025
"Geheult, gelacht und gefeiert!“
Gina Beckmann und Walentina Doronina: "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 ist die krasseste Staffel
Alle Teilnehmer:innen
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Diese Singles wagen das Experiment
Einzug in die Eskalation
"Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3: Alle Infos zu Start, Cast und Folgen
Es wird wieder geheiratet!
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Alle Infos zu Staffel 12