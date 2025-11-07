Flirtalarm im "Promi-Büßen"-Camp! Diogo macht, was er am besten kann: Frauen umgarnen. Die Zuschauer:innen haben entschieden, wer besser zu ihm passt - Vanessa oder Emma? Und wie bewerten die Fans Rafis Provokation gegen Linda im Camp?

"Das große Promi-Büßen" 2025: Sorgt Diogo für Herzklopfen oder Chaos?

Bereits zu Beginn der vierten Staffel von "Das große Promi-Büßen" wird klar: Diogo Sangre ist ein echter Herzensbrecher und das im Doppelpack! Kaum hat er Emma Fernlund und Vanessa Brahimi im Blick, versucht er gleichzeitig, bei beiden zu punkten. Dass dabei einiges an Drama entsteht, ist nur eine Frage der Zeit.

Sam Dylan, Gewinner der letzten Staffel, hatte uns bereits vorab im Interview prophezeit:

"Diogo macht natürlich das, was er am besten kann - versucht, jemanden ins Bett zu bekommen. Er versteht auch nicht, dass das hier kein Dating-Format ist."

Und auch Olivia Jones lässt keinen Zweifel daran, dass hier klare Regeln gelten und betont in Diogos "Runde der Schande": "Wir sind hier nicht beim Promi-Bumbsen!"

Trotzdem warfen wir die entscheidende Frage in die Joyn-App: Siehst du Diogo eher mit Emma oder mit Vanessa?

Das Voting zeigt ein knappes Ergebnis:

52,9 Prozent für Team Vanessa

47,1 Prozent für Team Emma

Die Zuschauer:innen haben also eine leichte Tendenz. Doch Diogo selbst scheint sich nicht so leicht festlegen zu wollen. Die Flirt-Action geht weiter und sorgt für ordentlich Herzklopfen im Camp.