Vertrauen? Fehlanzeige! Doppel-Votum bei "Das große Promi-Büßen": Wer spielt falsch? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Promis auf dem Prüfstand: Wer kann hier wem noch trauen? Bild: Joyn

In Folge 9 und 10 wird es ernst: Die Promis müssen entscheiden, wem sie im Camp nicht über den Weg trauen. Die Gründe für ihre Nominierungen haben es in sich.

Pizza-Beleidigungen, Streit ums Duschen und ein Vater, der an seine Kinder denkt Es wird still bei "Das große Promi-Büßen" als in Folge 9 verkündet wird: Jeder Promi muss zwei Stimmen vergeben, wer seiner Meinung nach im Camp ein falsches Spiel spielt. Keine Absprachen erlaubt. Bellydah legt direkt los und zeigt auf zwei Gegner:innen. Für sie trifft es Vanessa, die "ein falsches Spiel" spiele. Ihr zweite Stimme geht an Rafi Rachek wegen seiner legendär-unhöflichen Pizza-Aktion.

Emma Fernlund legt nach: Rafi habe mit Sätzen wie "Du bist nicht mal der Rest meiner Pizza wert" seine wahre Seite gezeigt. Und Edith Stehfest? Sie stelle Sendeminuten über das Wohl der Gruppe: "Sie trifft hier Entscheidungen auf Kosten aller."

Rafi schlägt zurück. Alte Konflikte aus dem Sommerhaus flammen wieder auf: "Leider spielt sie auch hier ihr falsches Spiel: Emma." Seine zweite Stimme geht an Diogo Sangre, weil sich dieser "von Emma manipulieren lasse". Edith Stehfest nominiert Rafi wegen seiner Entwertungssprüche und Vanessa Brahimi, weil sie Verhaltensweisen kopiere, statt sich selbst zu zeigen. Doch dann wird es persönlich: Jörg Dahlmann verteilt seine erste Stimme an Edith und wirft ihr mangelnden Respekt vor älteren Mitmenschen vor: "Ich muss mich in die Lage versetzen: Ich bin 29 und könnte drei Stunden duschen. Ich muss nur einer 66-jährigen Frau die Klamotten wegnehmen." Als Edith ihn bittet, ihre Kinder aus dem Spiel zu lassen, kontert er nur: "Ich denke mir, was denken meine Kinder von mir?" Außerdem glaubt er, dass der Rest der Gruppe nicht falsch spielt, und gibt seine zweite Stimme Belly, "der echtesten Person hier". Dann wird Serkan emotional: Diogo verletze ihn mit kleinen Sticheleien. Seine zweite Stimme geht an Edith. Damit ist klar: Edith steht auf der Kippe und die Fronten verhärten sich.

Folge 9 hier in voller Länge kostenlos streamen Ganze Folge Das große Promi-Büßen Wer spielt ein falsches Spiel? Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.11.2025 • 46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eine zitternde Stimme, gebrochene Herzen und erneuter Zunder In Folge 10 wird die Nominierungsrunde fortgesetzt und die Nerven liegen blank. Theresia Fischer bricht vor Emotionen fast zusammen, als sie Rafi eine Stimme gibt. Die Pizza sei für sie "wie ein Herz" gewesen und er habe es zerbrochen: "Ich weiß nicht mehr, woran ich bei dir bin." Ihre zweite Stimme geht an Serkan - aus Angst, er könne falsch spielen. Diogo legt sich auf zwei klare Kandidat:innen fest: Edith, wegen der Wellness-Oase und dem umstrittenen Dusch-Deal und Rafi, "wegen der Pizzaaktion". Vanessa stimmt ebenfalls gegen Edith und unterstellt ihr Kalkül: Sie habe sie nur mit in die Oase genommen, um die Gruppe gegen sie aufzubringen. Auch Rafi bekommt ihre zweite Stimme.

Die Abstimmungs-Ergebnisse im Überblick Die Strichliste offenbart es: Wer treibt ein falsches Spiel? Bild: Joyn

Die härteste Strafe bisher: Rafi wird abhängig Am Ende ist das Ergebnis eindeutig: Rafi hat die meisten Stimmen. Die Durchsage ertönt: "Dein Verhalten bleibt nicht ohne Folgen." Alle sind geschockt. Er bekommt eine Augenbinde. Von jetzt an ist er komplett auf die Hilfe der anderen angewiesen. Ob ihm überhaupt jemand helfen wird? Das siehst du in Folge 10 von "Das große Promi-Büßen".

Folge 10 hier kostenlos ansehen Ganze Folge Das große Promi-Büßen Alle schlechten Dinge sind drei Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.11.2025 • 47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Druck steigt und das Vertrauen der Promis untereinander ist fast völlig zerstört. Wie lange können die Promis das noch ertragen? Und wer spielt wirklich falsch? Die Antworten gibt's in "Das große Promi-Büßen" immer donnerstags mit zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.

Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" Immer donnerstags zwei neue Folgen hier kostenlos streamen