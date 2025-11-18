Fame um jeden Preis! "Das große Promi-Büßen": Vanessa Brahimi erlebt in Folge 8 ihre härteste Abrechnung Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Das große Promi-Büßen "Manipulieren, polarisieren, dramatisieren": Vanessas Runde der Schande Videoclip • 17:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In Folge 8 von "Das große Promi-Büßen" wird Vanessa Brahimi zur Konfrontation gerufen. Zwischen Emotionen, Selbstreflexion und harten Rückblicken auf ihre Reality-Vergangenheit zeigt sich: Diese "Runde der Schande" ist nichts für schwache Nerven.

Die famegeile Neue stellt sich der Realität Vanessa hatte sich zu Beginn der Staffel von "Das große Promi-Büßen" selbstbewusst vorgestellt: "Ich hab den krassesten Shitstorm im 'Sommerhaus der Normalos' bekommen und ich bin stolz drauf." Schon damals machte sie klar: Wenn man Reality-Star werden will, "muss man natürlich auch an der ein oder anderen Stelle über Leichen gehen."

"Also ich hab richtig Angst": Vanessa betritt die "Runde der Schande" Als Vanessa vor Olivia Jones in Folge 8 Platz nimmt, gesteht sie offen: "Also ich hab richtig Angst. Es gibt auf jeden Fall was, was ich sehr bereue, und das ist das Verhalten, was ich meinem Ex-Freund gegenüber an den Tag gelegt hab." Olivia begrüßt sie sarkastisch-freundlich: "Vom 'Sommerhaus der Normalos' direkt zum großen 'Promi-Büßen'. Das hat noch niemand geschafft. Große Frage ist: Glanzleistung oder trauriger Rekord? Willkommen in deiner 'Runde der Schande' mein Reality-Frischling." Vanessa gesteht: "Ich hab Menschen verletzt. Ich bin hier, weil ich es bereue, wie ich mit meinem Partner umgegangen bin, der eigentlich der Fels in der Brandung war für mich." Bereits jetzt laufen ihr die Tränen die Wangen hinunter.

Reality-Check: Dramatisieren, andere runtermachen, arrogantes Auftreten Olivia wirft Vanessa einen Spiegel ihrer Reality-Strategien vor, unterstützt durch Clips aus dem "Sommerhaus der Normalos": dramatische Ausbrüche bei jeder Kleinigkeit, überzogene Konflikte und harte Urteile gegenüber Mitbewohner:innen. Die Moral-Majestät kommentiert trocken: "Dramatisieren, check! Andere runtermachen, check! Arrogantes Auftreten, check! Du hast quasi den moralischen Abstieg direkt mit gebucht." Vanessa erkennt ihre Fehler an: "Das war einfach eine ganz unschöne Leistung von mir. Und das hat mir auch die Augen geöffnet, dass es wirklich ein Fehlverhalten war, mich über andere zu stellen."

Trennung, Emotionen und harte Wahrheit Ein besonders emotionaler Moment: Vanessa spricht über ihre Trennung von Richard, ihrem damaligen Sidekick-Partner: "Also Richard und ich sind nicht mehr zusammen." Tränen fließen, als sie erwähnt, dass sie ihn vermisst: "Als Mensch, ja. Er war halt der einzige Mensch, der mich wirklich kannte." Olivia kommentiert: "Du hast dich dann also fürs Business und gegen die Liebe entschieden. Oha."

Spannung im Camp: Feuer legen und Folgen für die Zukunft Olivia wirft auch Vanessa ihre Manipulation im Camp vor, zum Beispiel bei Szenen mit Edith in der Wellness-Oase und kommentiert trocken: "Feuer legen, check! Vanessa, dein Business ist echt schmutziges Geschäft." Vanessa entgegnet: "Meine Freunde würden mich als sehr lustig, aufmerksam, loyal und extrem empathisch beschreiben." "Von all diesen positiven Eigenschaften haben wir bisher nicht viel gesehen. Nutz die Zeit beim Nachsitzen, um deinen Plan vielleicht noch mal ein bisschen zu überdenken", kommentiert die Moral-Majestät. Ob Vanessa aus ihren Fehlern gelernt hat und ob ihr richtiges Ich im Camp noch zum Vorschein kommen wird, siehst du in den nächsten Folgen von "Das große Promi-Büßen".

