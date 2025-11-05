Tränen, Konflikte und alte Wunden Vater an Krebs verloren: Linda Braunberger stellt sich ihrer Vergangenheit bei "Das große Promi-Büßen" Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Lena Maier Tränen statt Trotzhaltung: In Folge 6 von „Das große Promi-Büßen“ bricht Linda in ihrer „Runde der Schande“ bei Olivia Jones emotional zusammen. Bild: Joyn

In Folge 6 von "Das große Promi-Büßen" erwischt es Linda und ihre "Runde der Schande" hat es in sich. Zwischen verletzenden Zitaten, alten GNTM-Clips, Zickenzoff mit Belly und einer emotionalen Beichte über ihren Vater wird’s so intensiv wie selten zuvor.

Linda Braunberger: "Das frauenfeindliche Pick-Me Girl" stellt sich vor Schon zu Beginn der neuesten Staffel von "Das große Promi-Büßen" zeigt Linda in ihrem Vorstellungsvideo, dass sie polarisieren kann: "Ich würd sagen mich macht eigentlich alles besonders. Egal ob's mein Charakter ist, mein Optisches. Ich bin halt so ein Hingucker. Einige kennen mich vielleicht als die größte Zicke Deutschlands." Doch ihre Person wird von Schlagzeilen wie "Sie ist keine Lady! 'Ex on the Beach'-Linda schießt gegen Sahel" oder "Drei Kilo Botox: 'Ex on the Beach'-Linda beleidigt Jenny" überschattet.

Olivia Jones fordert die ungeschminkte Wahrheit In der "Runde der Schande" in Folge 6 konfrontiert Olivia Jones Linda mit ihrem bisherigen TV-Ich und ihren Fehltritten: "Willkommen in deiner ganz persönlichen 'Runde der Schande', die ungeschminkte Wahrheit. Warum bist du hier? Wofür möchtest du büßen?"

Lindas "Runde der Schande" in Folge 6 Jetzt die ganze Episode kostenlos streamen Ganze Folge Das große Promi-Büßen Runde der Schande: Zeigt Linda nun ihr wahres Gesicht? Verfügbar auf Joyn 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Linda gibt zu: "Ich glaube, ich hab mir in der Vergangenheit ein paar Fehltritte geleistet. Die Art und Weise, wie ich mit Menschen gesprochen habe, war nicht immer so ganz korrekt." Olivia nimmt sie mit auf eine Reise durch ihre größten TV-Auftritte, von GNTM bis "Ex on the Beach", und zeigt Ausschnitte, in denen Linda ihre Mitbewerberinnen hart kritisiert: "Es gibt mir richtig auf den Sack, wenn ich sie sehe. Ich kuck in das Gesicht rein und denk mir, halt einfach die Fresse so." Olivia kommentiert klar: "Du bist da einfach nur garstig. Das war einfach nur grenzwertig, was du da abgeliefert hast." Linda reagiert reflektiert: "Ich weiß, dass mein Verhalten da nicht richtig war. Ich bin jetzt fünf Jahre älter und hab das Thema für mich abgehakt."

Linda bei "Germany's Next Topmodel" 2021 Hier alle Folgen kostenlos streamen

Konfrontation mit Rivalinnen und der eigenen Vergangenheit Olivia stellt Linda auf die Probe und wirft einen Blick auf Szenen aus der aktuellen Staffel: Besonders brisant sind Lindas Kommentare während Bellys "Runde der Schande". Mit harten Worten urteilt sie über ihre Mitstreiterin: "Paar Gehirnzellen zu viel versoffen oder?" "Ja aus der Gosse halt, ne?" "Ja, wenn man ne Nu*te ist, dann ist das so." Linda erklärt selbst: "Ja, seh ich auch immer noch so. Das Verhalten, was sie zum Beispiel bei 'Germany Shore' an den Tag legt, finde ich besonders charakterlich fragwürdig." Olivia hakt nach: "Ich hab das Gefühl, dass dein Mindset immer noch ist: Du bist nicht nur was Besseres, du spielst in einer anderen Liga." Linda entgegnet gelassen: "Ich werde niemals handgreiflich und ich will auch niemanden schlagen."

Tränen und tiefes Herz: Das TikTok-Video an ihren verstorbenen Vater Der emotionalste Moment der Folge folgt, als Olivia ein TikTok-Video zeigt, das Linda kurz nach ihrer GNTM-Zeit gepostet hat. Sie erklärt, dass sie sich im Clip an ihren verstorbenen Vater wendet: "Das war ein Erfolg, den ich gerne mit meinem Papa geteilt hätte."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Olivia konfrontiert sie behutsam mit der tragischen Vergangenheit: "Du wolltest ihm erzählen, dass du es zu 'Germany's Next Topmodel' geschafft hast, aber er ist vorher an Krebs gestorben." Linda kämpft mit den Tränen: "Ja, ich wollte ihm zeigen, dass ich es geschafft habe. Es war eine Ausnahmesituation, eine schwierige Zeit. Ich habe so viel durchgemacht." Olivia lenkt den Blick auf die Lektion aus der Erfahrung: "Bitte mach nicht den Fehler, nur weil dir wehgetan worden ist, auch anderen weh zu tun. Damit wird die Welt kein Stück besser." Linda nickt.

Spannung im Camp: Eskalation und drohender Ausstieg Belly kommentiert Lindas "Runde der Schande" trocken: "Jetzt hab ich gesehen, wie sie denkt. Obwohl sie eigentlich genau die gleiche F*tze ist, wie ich." Emma beobachtet im Camp: "Die Stimmung ist erhitzt zwischen Belly und Linda." Am Ende spitzt sich die Lage sogar so zu, dass Linda ankündigt, das "Promi-Büßen" verlassen zu wollen. Ob sie bleibt oder geht, siehst du in Folge 7.

Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" Immer donnerstags zwei neue Folgen hier kostenlos streamen