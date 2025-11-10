Auf Instagram hat der ehemalige Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) ein Video veröffentlicht, in dem er sich offenbar als Olivia Jones (55) verkleidet direkt an die Dragqueen wendet. Hintergrund ist sein Auftritt in der "Runde der Schande" bei "Das große Promi-Büßen".

In seinem Instagram-Beitrag wendet sich Dahlmann direkt an Olivia. Doch statt Einsicht zu zeigen, dreht er den Spieß um und präsentiert seine eigene Abrechnung. Dabei greift er die Diskussion um seine umstrittene Japan-Aussage auf und betont, dass alles ein Missverständnis sei. "Du hast zu mir gesagt: 'Jörg, sag doch Japan, Land des Sushis', mein Hase. [...] Wenn man dir böse will, legt man auch 'Land des Sushis' als rassistisch aus", rechtfertigt sich Jörg Dahlmann.

Du bist keine Rassistin. Das wissen wir beide. Ich bin kein Rassist. Das sind Menschen mit böser Absicht von der Sprachpolizei, die dies so sagen.

Seine damalige Aussage, so betont er, sei harmlos gemeint gewesen: "Natürlich meinte ich die Köstlichkeiten, aber man hätte es ja rein theoretisch auch rassistisch gegen die Japaner auslegen können. Habe ich natürlich nicht. Das ist Mumpitz. Die Sky-Bosse haben das getan. Das ist aber absurd. Das weißt du."

Mit seinem parodistischen Auftritt versucht Dahlmann offenbar, Humor als Verteidigungs-Strategie einzusetzen - doch die Aktion wirkt eher unbeholfen als schlagfertig. Am Ende richtet er eine letzte Botschaft an Olivia Jones: "Liebe Olivia, beim Nachsitzen, denk einfach noch mal darüber nach. Ich habe dir den Spiegel mitgebracht und du kannst dann anschließend darüber nachdenken, mein Hase."

Die Szene spielt deutlich auf Olivias Auftritt mit Diogo Sangre (31) an dem sie in der Sendung symbolisch einen Handspiegel überreichte. Doch während Olivia diesen Moment als Einladung zur Selbstreflexion nutzte, bleibt bei Dahlmanns Version vor allem eines hängen - der Eindruck, dass er lieber Parodien inszeniert, als tatsächlich über sein eigenes Verhalten nachzudenken.