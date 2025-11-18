Staffel 4 auf Joyn "Das große Promi-Büßen": Wer ist dabei? Das sind die Kandidat:innen der 4. Staffel! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Zehn Promis, (mindestens!) zehn Sünden, eine Mission: Wer zeigt Reue in der "Runde der Schande"? Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Reality-Egos im Check: Zehn Stars stellen sich seit dem 23. Oktober Olivia Jones in der neuen Staffel von "Das große Promi-Büßen". Zum ersten Mal entscheiden die Zuschauer:innen in der Joyn-App, wer das #PromiBüßen gewinnt.

Start von "Das große Promi-Büßen" 2025 "Es ist wieder Zeit, Promi-Egos auf Entzug zu setzen", verkündet Deutschlands bekannteste Drag Queen Olivia Jones zum Start der vierten Staffel von "Das große Promi-Büßen". Dafür hat sie zehn schwarze Reality-Schafe zusammengetrieben und gibt ihnen die Chance, im Büßen Reue zu zeigen. Am 30. Oktober lädt ProSieben dann zum #PromiBüßen-Binge-Watching der ersten vier Folgen ab 20:15 Uhr ein.

Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" Immer donnerstags zwei neue Folgen hier kostenlos streamen

Serkan Yavuz: Der heuchlerische Fremdgeher Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Taktieren und die Konkurrenz abdrängen: So hat sich Serkan Yavuz bisher einen Namen gemacht. Dazu kommt ein dramatischer Untreue-Skandal. Aber kann sich der Meister des windigen Strategiespiels nochmal aus der Affäre ziehen und das #PromiBüßen mit weißer Weste und dem Preisgeld verlassen?

Emma Fernlund: Die zügellose Unterdrückerin Emma Fernlund bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Mit dabei ist Serkans Bestbekannte Emma Fernlund, die schon bei "The Power" für "sommerliche Ausraster" sorgte: "Wenn jemand meine Persönlichkeit angreift, da bin ich sofort auf Abwehrhaltung."

Jörg Dahlmann: Der unbelehrbare Boomer Jörg Dahlmann bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Edith Stehfest: Die rücksichtslose Egoistin Edith Stehfest bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Auch Jörg Dahlmann zieht ins Camp. Der Fußballkommentator wurde unehrenhaft vor die Himmelstür gesetzt. Mit ihm startet Musikerin Edith Stehfest in ihre zweite Reality-Halbzeit. Reichen sich die beiden Ex-Dschungelcamper reumütig die Hand oder pfeifen sie direkt die Verlängerung an? Edith behauptet jedenfalls felsenfest:

Ich, durch meine Perspektive, hab nicht das Gefühl, dass ich was büßen muss. Edith Stehfest

Rafi Rachek: Die tickende Zeitbombe Rafi Rachek bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Theresia Fischer: Die Möchtegern-Akademikerin Theresia Fischer bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

"Ich bin beim großen #PromiBüßen dabei, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen sehr eskaliert bin", gesteht Rafi Rachek. Ob im Camp der alte Partnerschafts-Zwist mit Theresia Fischer wieder hochkocht? Die ehemalige GNTM-Kandidatin gibt sich selbstbewusst: "Ich glaube, von der Spezies wie mir, bei uns Reality-Stars, gibt es nicht viele."

Linda Braunberger: Das frauenfeindliche Pick-Me Girl Linda Braunberger bei "das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Mit spitzer Zunge und klarer Kante zieht auch Linda Braunberger ins "Promi-Büßen"-Camp: "Wenn mir einer dumm kommt, bin ich der Meister in Provokation."

Bellydah: Die übergriffige Aggrobraut Bellydah bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Reality-Persönlichkeit Bellydah geht mit offenem Visier ins Camp: Sie spricht von sich selbst als "Mega-Red-Flag". Kann sie die Farbe in Grün verwandeln?

Vanessa Brahimi: Die famegeile Neue Vanessa Brahimi bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Reality-Newcomerin Vanessa Brahimi will sich Olivia Jones' "Runde der Schande" stellen. "Zu polarisieren ist für mich voll normal", sagt sie, doch wie ehrlich geht sie mit ihren Fehltritten ins Gericht?

Diogo Sangre: Die toxische Männlichkeit Diogo Sangre bei "Das große Promi-Büßen" 2025 Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Für Drama sorgt auch Diogo Sangre. Ob auf der Reality-Bühne oder im echten Boxring, der Kampfgeist gehört zu seinem Markenzeichen. Knockout oder Meister-Büßer?

Die vierte Staffel von "Das große Promi-Büßen" ist am Donnerstag, 23. Oktober, kostenfrei auf Joyn gestartet. Am 30. Oktober lädt ProSieben dann zum Binge-Watching der ersten vier Folgen ab 20:15 Uhr ein. Hier findest du alle Infos zum Staffelstart und den Sendezeiten.