Neues Jahr, neue Büßer
"Das große Promi-Büßen" 2025: Wer zeigt am meisten Reue? Das entscheiden erstmals die Zuschauer:innen!
Aktualisiert:von Lena Maier
"Das große Promi-Büßen" ist seit dem 23. Oktober auf Joyn zurück. Auch in der neuen Runde stellen sich Promis wieder der alles entscheidenden Frage: Bereust du dein Verhalten wirklich? Alle Infos zu Staffel 4 findest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" ist gestartet
Zum ersten Mal haben die Zuschauer:innen von "Das große Promi-Büßen" in der Joyn-App das letzte Wort und können entscheiden, wer am Ende die größte Reue zeigt und als Gewinner:in aus der Show geht.
Für alle, die gleich mehrere Folgen am Stück sehen wollen, zeigt ProSieben am 30. Oktober ein Binge-Watching-Special der ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr.
Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
Die Kandidat:innen 2025
Auch in der vierten Staffel konfrontiert die Reality-Show Prominente mit ihren größten Fehltritten und mit sich selbst. Zwischen öffentlicher Reue, Konfrontationen und knallharten Challenges bleibt kein Star unversehrt.
Zehn prominente Reality-Persönlichkeiten ziehen ins Camp und stellen sich Olivia Jones in der "Runde der Schande". Mit dabei sind bekannte Gesichter und neue Reality-Charaktere, die alle ihre eigene Vergangenheit und TV-Sünden im Gepäck haben. Wer sich dem Büßen stellt, liest du hier in unserer Übersicht der Kandidat:innen. Die Liste verspricht wieder eine explosive Mischung:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Neue Reality-Show
"Die Abrechnung": Kate Merlan teilt heftig gegen Sam Dylan aus
Reality-Star im Joyn-Interview
Sara Kulka wollte aufhören: Warum "Die Abrechnung" für sie das "allerschlimmste Format" war
Da flogen die Fetzen
Eskalation bei "Die Abrechnung"-Premiere: Zwischen Patricia Blanco und Kate Merlan fliegen die Fetzen
Wer ist sie?
Neue Liebe? Umut Tekin erscheint mit unbekannter Begleitung zur Premiere
Exklusiv im Joyn-Talk
Nach "Forsthaus Rampensau Germany" ätzt Walentina Doronina gegen Eva Benetatou: "Falsche Ratte"
Überraschung für ihre Fans
Laura Maria Rypa teilt süße Neuigkeit: Das ist ihr jüngster Familienzuwachs
Verblüffend offenes Statement
Dauer-Affäre bei Henna und Marc-Robin?
Auch Familienplanung ist abgeschlossen
Trotz Trennung: Darum will sich Sara Kulka nicht scheiden lassen
Nach Streit mit Bellydah
"Ich breche ab!" Verlässt Linda Braunberger das Camp freiwillig?