Ein echter Hingucker!

"Promibacken"-Star Amira Aly backt spektakuläre Geburtstagstorte für ihren Sohn

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Amira Aly bei "Das große Promibacken".

Bild: Joyn / Claudius Pflug

Monate nach ihrem Sieg bei "Das große Promibacken" 2025 zeigt Amira Aly, dass sie eine wahre Back-Künstlerin ist. Für ihren Sohn zaubert sie eine spektakuläre Weltkugel-Torte.

Bei "Das große Promibacken" 2025 hat Amira Aly als Siegerin den goldenen Cupcake abgesahnt. Nach diesem überraschenden Back-Coup hat die Moderatorin aber offenbar noch längst nicht genug. Das stellte die 32-Jährige nun eindrucksvoll anlässlich des sechsten Geburtstages ihres ältesten Sohnes unter Beweis.

Der große Sieg von Amira Aly! Streame hier kostenlos das "Promibacken"-Finale 2025:

Ganze Folge
Das große Promibacken

Glanz und Gloria im Finale?

Verfügbar auf JoynFolge vom 09.04.2025 • 114 Min • Ab 6

Amira Aly zaubert: Eine Weltkugel als Geburtstagstorte

Auf Instagram ließ Aly ihre Follower:innen an der Entstehung einer ganz besonderen Geburtstagstorte teilhaben - und die hat es wirklich in sich! Für ihren Sohn zauberte der TV-Star eine beeindruckende Weltkugel-Torte.

Doch das war kein einfaches Backprojekt: Während die kugelrunde Form der Torte noch vergleichsweise leicht umzusetzen war, begann die eigentliche Herausforderung erst danach. Mit viel Geduld und Liebe zum Detail gestaltete Aly die Kontinente der Erde. Mithilfe eines Cutter-Messers schnitt sie präzise deren Umrisse aus und brachte sie sorgfältig auf der Torte an.

Den letzten Feinschliff erhielten die Kontinente durch farbige Glasur, die ihnen Leben einhauchte. Und um das Meisterwerk perfekt abzurunden, markierte Aly die Länder zusätzlich mit kleinen Fähnchen - ein echter Hingucker!

"Du trägst Liebe für die Welt in dir, doch für mich bist du die Welt selbst. Happy Birthday ♥️", schrieb die "Promibacken"-Siegerin zu ihrem Clip.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Alle Folgen von "Das große Promibacken"

"Patchwork Family Birthday Party": Oliver Pocher gibt seltenen Einblick

Dass die anschließende Geburtstagsparty auch neben dieser spektakulären Torte ein voller Erfolg war, beweist ein Foto von Amiras Ex-Mann Oliver Pocher. In seiner Instagram-Story postete der Comedy-Star ein Selfie mit Amira und den beiden gemeinsamen Kindern. Im Vordergrund des Bildes ist die Weltkugel-Torte zu sehen. Pocher betitelt das süße Familienbild mit "Patchwork Family Birthday Party".

Außerdem bedankte er sich in einem anderen Geburtstags-Post von Amira Aly für die Back-Mühen seiner Ex-Frau: "Vielen Dank für die Torte!"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

Mehr entdecken