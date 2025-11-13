Monate nach ihrem Sieg bei "Das große Promibacken" 2025 zeigt Amira Aly, dass sie eine wahre Back-Künstlerin ist. Für ihren Sohn zaubert sie eine spektakuläre Weltkugel-Torte.

Bei "Das große Promibacken" 2025 hat Amira Aly als Siegerin den goldenen Cupcake abgesahnt. Nach diesem überraschenden Back-Coup hat die Moderatorin aber offenbar noch längst nicht genug. Das stellte die 32-Jährige nun eindrucksvoll anlässlich des sechsten Geburtstages ihres ältesten Sohnes unter Beweis.

Amira Aly zaubert: Eine Weltkugel als Geburtstagstorte

Auf Instagram ließ Aly ihre Follower:innen an der Entstehung einer ganz besonderen Geburtstagstorte teilhaben - und die hat es wirklich in sich! Für ihren Sohn zauberte der TV-Star eine beeindruckende Weltkugel-Torte.

Doch das war kein einfaches Backprojekt: Während die kugelrunde Form der Torte noch vergleichsweise leicht umzusetzen war, begann die eigentliche Herausforderung erst danach. Mit viel Geduld und Liebe zum Detail gestaltete Aly die Kontinente der Erde. Mithilfe eines Cutter-Messers schnitt sie präzise deren Umrisse aus und brachte sie sorgfältig auf der Torte an.

Den letzten Feinschliff erhielten die Kontinente durch farbige Glasur, die ihnen Leben einhauchte. Und um das Meisterwerk perfekt abzurunden, markierte Aly die Länder zusätzlich mit kleinen Fähnchen - ein echter Hingucker!

"Du trägst Liebe für die Welt in dir, doch für mich bist du die Welt selbst. Happy Birthday ♥️", schrieb die "Promibacken"-Siegerin zu ihrem Clip.