Ein echter Hingucker!
"Promibacken"-Star Amira Aly überrascht Sohn mit spektakulärer Geburtstagstorte!
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Monate nach ihrem Sieg bei "Das große Promibacken" 2025 zeigt Amira Aly, dass sie eine wahre Back-Künstlerin ist. Für ihren Sohn zaubert sie eine spektakuläre Weltkugel-Torte.
Bei "Das große Promibacken" 2025 hat Amira Aly als Siegerin den goldenen Cupcake abgesahnt. Nach diesem überraschenden Back-Coup hat die Moderatorin aber offenbar noch längst nicht genug. Das stellte die 32-Jährige nun eindrucksvoll anlässlich des sechsten Geburtstages ihres ältesten Sohnes unter Beweis.
Der große Sieg von Amira Aly! Streame hier kostenlos das "Promibacken"-Finale 2025:
Amira Aly zaubert: Eine Weltkugel als Geburtstagstorte
Auf Instagram ließ Aly ihre Follower:innen an der Entstehung einer ganz besonderen Geburtstagstorte teilhaben - und die hat es wirklich in sich! Für ihren Sohn zauberte der TV-Star eine beeindruckende Weltkugel-Torte.
Doch das war kein einfaches Backprojekt: Während die kugelrunde Form der Torte noch vergleichsweise leicht umzusetzen war, begann die eigentliche Herausforderung erst danach. Mit viel Geduld und Liebe zum Detail gestaltete Aly die Kontinente der Erde. Mithilfe eines Cutter-Messers schnitt sie präzise deren Umrisse aus und brachte sie sorgfältig auf der Torte an.
Den letzten Feinschliff erhielten die Kontinente durch farbige Glasur, die ihnen Leben einhauchte. Und um das Meisterwerk perfekt abzurunden, markierte Aly die Länder zusätzlich mit kleinen Fähnchen - ein echter Hingucker!
"Du trägst Liebe für die Welt in dir, doch für mich bist du die Welt selbst. Happy Birthday ♥️", schrieb die "Promibacken"-Siegerin zu ihrem Clip.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Alle Folgen von "Das große Promibacken"
"Patchwork Family Birthday Party": Oliver Pocher gibt seltenen Einblick
Dass die anschließende Geburtstagsparty auch neben dieser spektakulären Torte ein voller Erfolg war, beweist ein Foto von Amiras Ex-Mann Oliver Pocher. In seiner Instagram-Story postete der Comedy-Star ein Selfie mit Amira und den beiden gemeinsamen Kindern. Im Vordergrund des Bildes ist die Weltkugel-Torte zu sehen. Pocher betitelt das süße Familienbild mit "Patchwork Family Birthday Party".
Außerdem bedankte er sich in einem anderen Geburtstags-Post von Amira Aly für die Back-Mühen seiner Ex-Frau: "Vielen Dank für die Torte!"
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Guten Appetit!
Die besten Rezepte aus "Das große Promibacken" 2025 zum Nachbacken
Ab jetzt zu Fuß unterwegs
Erwischt: Amira Aly verliert ihren Führerschein - und das im Umzugsstress!
Mit Liebe in der Backstube
Osterspezial 2025: Wer gewinnt den Goldenen Cupcake?
Heute ist backen ihr Geschäft
Ein ganzes Jahr nur Kartoffeln: TV-Star Enie van de Meiklokjes und Geldknappheit
Das Finale steht fest
Wer ist raus nach dem Halbfinale? Weltmeister Pierre Littbarski verpasst das Endspiel!
Wettbacken um den Goldenen Cupcake
"Das große Promibacken - Das Osterspezial" 2025: Promis zeigen ihr Können am Backofen
Sie kommentierte das Finale
Amiras persönliche Favoritin beim "Promibacken" - damit hat niemand gerechnet
Torten und Kuchen nicht für jeden
"Promibacken"-Gewinnerin Amira Aly: Das steckt hinter ihrer Back-Motivation
Gebäck-Klassiker neu interpretiert
Osterrezept à la Bettina Schliephake-Burchardt & Christian Hümbs: Schillerlocken-"Karotten" zum Nachbacken