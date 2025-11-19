"Ich hatte schon einige Anfragen" "Bergdoktor"-Star Hans Sigl geht (erstmal) nicht beim "Traumschiff" an Bord: Der wahre Grund! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Fans des „Bergdoktors“ Hans Sigl werden wohl noch etwas Geduld aufbringen müssen, bis sie Ihren Star in der ZDF-Fernsehreihe «Das Traumschiff» sehen können. Bild: picture alliance / dpa | Phoenix Reisen, ZDF / Erika Hauri

"Bergdoktor"-Star Hans Sigl bleibt sich treu: Auch diesmal wird der beliebte Schauspieler nicht an Bord des "Traumschiffs" gehen, obwohl Kapitän Florian Silbereisen ihn nur zu gern als Gast an Deck begrüßt hätte. Warum es erneut nicht klappt und was Sigl stattdessen plant.

Die neue "Traumschiff"-Folge "Auckland" am 23. November um 20:15 Uhr im ZDF Reise mit im kostenlosen ZDF-Stream auf Joyn

Florian Silbereisen gibt nicht auf Der Entertainer und ZDF-"Traumschiff"-Kapitän hat bereits mehrfach versucht, seinen Freund und Kollegen Hans Sigl für eine Gastrolle zu gewinnen. Doch der "Bergdoktor"-Star musste den Wunsch nun erneut ablehnen. In einem Interview mit dem Online-Portal "news38.de" erklärte der 56-Jährige, dass sich die Dreharbeiten seiner Erfolgsserie "Der Bergdoktor" und des "Traumschiffs" schlicht überschneiden.

Die Dreharbeiten von 'Bergdoktor' und 'Traumschiff' sind leider immer parallel. Und jeweils auch mit großem Aufwand verbunden. Hans Sigl

Neue Facetten für den "Bergdoktor" Für Hans Sigl ist die neue Staffel eine besondere Herausforderung und zugleich eine willkommene Abwechslung. Zum ersten Mal ist seine Serienfigur verheiratet. "Wenn man eine Rolle so lange spielt, und Martin war dabei stets der Ungebundene, der Suchende, war in diesem Jahr der Ansatz ein anderer. Nämlich ihn verheiratet zu zeigen. Mit all dem Glück, das dazugehört", verriet der Schauspieler. Die Fans dürfen sich laut Sigl auf "schöne, epische, dramatisch-emotionale Episoden-Geschichten" freuen, die sowohl die Familie Gruber als auch die Familie Pflüger in Atem halten. Große Spoiler wollte er jedoch nicht verraten.

Digital Detox und Weihnachtsrituale: So tankt Hans Sigl Kraft Trotz des dichten Drehplans nimmt sich der gebürtige Österreicher regelmäßig Auszeiten. Besonders rund um Weihnachten und zum Jahresbeginn legt er Wert auf Ruhe und digitale Entschleunigung. "Da ist der Laden zu. Ich lösche die Apps vom Handy, bin unterwegs, ziehe mich aus dem Trubel der Nachrichten heraus, und komme zur Ruhe. Das ist ein großes Geschenk, das ich sehr genieße." Hans Sigl genießt während seines Digital Detox die Zeit mit Freund:innen und Familie. Aber ganz ohne Bildschirm bleibt es nicht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag läuft bei Hans Sigl traditionell das "Traumschiff"- auch wenn er selbst (noch) nie dabei war. "Das ist ärgerlich, aber ich schaue es mir an Weihnachten auf jeden Fall an." Auch dieses Jahr läuft am 26. Dezember eine neue Folge des "Traumschiffs".

Silbereisens Traum bleibt vorerst unerfüllt Für Florian Silbereisen dürfte die erneute Absage von Hans Sigl ein kleiner Rückschlag sein. Schließlich gelten beide als Publikumslieblinge des ZDF. Ein gemeinsamer Auftritt auf dem Traumschiff wäre für viele Fans ein echtes Highlight gewesen. Doch Sigl macht klar: Es liegt nicht am fehlenden Interesse, sondern an dem vollen Terminkalender. Ganz aufgeben muss Silbereisen seinen Wunsch demnach nicht. Hans Sigl betonte, dass er sich grundsätzlich über eine Zusammenarbeit freuen würde, wenn sich die Drehpläne irgendwann nicht mehr überschneiden.

Ein "Bergdoktor"-Kollege übernimmt Ganz ohne "Bergdoktor"-Bezug müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer des "Traumschiffs" aber nicht auskommen: Wenn das ZDF-Schiff am 23. November 2025 Kurs auf Auckland in Neuseeland nimmt, wird tatsächlich ein bekanntes Gesicht aus der Serienwelt an Bord sein. Frédéric Brossier feiert sein "Traumschiff"-Debüt. Die "Bergdoktor"-Fans kennen ihn seit 2024 als Arzthelfer David Kästner. Damit gibt es zumindest ein kleines Crossover zwischen den beiden beliebten ZDF-Formaten. Und vielleicht klappt es ja irgendwann auch für Hans Sigl mit einer Reise an Bord des "Traumschiffs".