Eklat bei "Die Abrechnung": Lisha Savage beleidigt Kollegen - Instagram schreitet ein

Reality-Stars streiten sich inzwischen immer häufiger über ihre Social-Media-Kanäle. Zum Start von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" tragen auch Lisha Savage und Sam Dylan ihren Beef über Instagram aus. Doch das Unternehmen griff jetzt ein - und hat eine Story von Lisha gelöscht. So reagiert sie.

Eklat vor Start von "Die Abrechnung": Diese Beleidigung von Lisha Savage ist selbst Instagram zu vulgär Lisha Savage und Sam Dylan sind gar nicht in einem Team, dennoch beleidigen sie sich bereits seit einigen Tagen gegenseitig in Instagram-Stories. Nun wurde es offensichtlich sogar Instagram zu bunt - und löschte Lishas Story. Diese hatte einige Beleidigungen mit vulgären Worten enthalten. Lisha selbst ist darüber amüsiert und postet die Instagram-Löschmitteilung, in der zu sehen ist, um welche Story es sich handelt. Der Text ist dank eines optischen Radierers nicht mehr eindeutig zu erkennen. Nur die Worte "Stinker" und "Müllbeutel" sind noch lesbar und lassen erahnen, dass es hier unter die Gürtellinie ging.

Lisha Savage amüsiert sich darüber, dass Instagram ihre Story gelöscht hat. Bild: Instagram/@lishaandlou_the_originals

Nach Start von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Die "freundliche" Beleidigung von Lisha Savage für Sam Dylan Die Beleidigung in Richtung ihres Mit-Kandidaten Sam Dylan wollte Lisha jedoch noch einmal in die Social-Media-Welt tragen, denn nach der Löschung postet sie eine "cleane" Version ihrer vorherigen Story. Hier nennt sie Sam Dylan bei seinem bürgerlichen Namen Sven und wiederholt die Anschuldigung, dass er "fast ne Woche nicht geduscht hat". Sie kritisiert, dass er "auf möchte gern High End Diva" mache und fügt hinzu: "Selbst in der Gosse gibt es mehr Körperhygiene als bei Temu Sven". Vor allem der letzte Vorwurf wiegt schwer: "Kein Wunder, dass die Hütte voller Fliegen war".

Screenshot einer Instagram-Story, in der Lisha Savage noch einmal Sam Dylan "freundlich" beleidigt. Bild: Instagram/@lishaandlou_the_originals

Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Streit weiter entwickelt. Eine Reaktion über Instagram von Sam Dylan blieb auf diese Story bislang aus. Zuvor hatte Sam bereits auf den Spitznamen "Temu Sven" gekontert: "Das peinlichste ist, die Vogelscheuche, die mir das vorwirft, hat in dem Moment selbst Shein an". Damit spielt er darauf an, dass er davon ausgeht, dass sie billig produzierte Kleidung trägt, während sie ihm genau das vorwirft. Sam stellt klar: "Und an alle Hater: Ich trage meine wundervollen Outfits, die ich mir selbst entworfen habe und dann schneidern lassen habe."

"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Folge 1 auf Joyn Hier die ganze Folge kostenlos streamen

Wie es mit den beiden zerstrittenen Reality Stars weitergeht, siehst du bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.