Wo ist Julian F. M. Stoeckel?
Kandidatenchaos bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"!? Matthias Mangiapane mischt plötzlich mit!
Veröffentlicht:
Maurice doch nicht im Team mit Julian F.M. Stoeckel? Die Vorschau auf Folge 3 von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet. Wo ist Julian F.M. Stoeckel? Und warum erscheint Maurice Dziwak plötzlich mit Matthias Mangiapane im Haus?
Das Haus füllt sich – doch ein Duo fehlt!
Die Vorschau am Ende der zweiten Folge von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" sorgt für Verwirrung. Bisher sind bereits Sara Kulka und Ronald Schill, Eva Benetatou und Lisha Savage, Kate Merlan und Sam Dylan, Stefan Kleiser und Umut Tekin, Anna und Chiara sowie Giulia Siegel und Verena Kerth in das Haus eingezogen. Patricia Blanco und Danni Büchner hingegen mussten die Show schon wieder verlassen.
Überraschungsgast oder Stoeckel-Ersatz?
Damit gibt es nur noch ein Promi-Duo, das noch nicht eingezogen ist: Julian F.M. Stoeckel und Maurice Dziwak. Doch in der Vorschau zu Folge 3 überrascht Reality-Ikone Matthias Mangiapane die Promis. Und dann taucht auch noch Maurice Dziwak auf.
Was macht Matthias Mangiapane in der Show? Fliegt Julian F. M. Stoeckel raus? Das erfährst du am Donnerstag, den 20. November 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
