Maurice doch nicht im Team mit Julian F.M. Stoeckel? Die Vorschau auf Folge 3 von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet. Wo ist Julian F.M. Stoeckel? Und warum erscheint Maurice Dziwak plötzlich mit Matthias Mangiapane im Haus?

Überraschungsgast oder Stoeckel-Ersatz?

Damit gibt es nur noch ein Promi-Duo, das noch nicht eingezogen ist: Julian F.M. Stoeckel und Maurice Dziwak. Doch in der Vorschau zu Folge 3 überrascht Reality-Ikone Matthias Mangiapane die Promis. Und dann taucht auch noch Maurice Dziwak auf.

Was macht Matthias Mangiapane in der Show? Fliegt Julian F. M. Stoeckel raus? Das erfährst du am Donnerstag, den 20. November 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.