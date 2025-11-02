Reality-Nerds aufgepasst! "Könnte knallen!": Ramon Wagner exklusiv über den Cast von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" Veröffentlicht: 02.11.2025 • 06:00 Uhr von Julian Bachmann Zwischen diesen Kandidat:innen sieht Ramon Wagner das größte Konfliktpotenzial Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Der Cast der neuen Reality-Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" birgt ordentlich Konfliktpotenzial. Doch laut Reality-Experte Ramon Wagner liegt der wahre Sprengstoff nicht nur in den Duos selbst, sondern in der Gruppendynamik des gesamten Cast. Er verriet uns, bei wem es besonders brisant werden könnte

"Könnte knallen": Das denkt Ramon Wagner über die Kandidat:innen In der neuen Reality-Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" ist Beef vorprogrammiert. Auf die Frage, zwischen welchen Promis es krachen könnte, antwortet Ramon Wagner: "Die Frage ist eher, bei wem nicht." Grund dafür ist der explosive Cast.

Du hast natürlich polarisierende Charaktere, die potenziell mit jedem anecken können. Ramon Wagner

Dennoch hebt Ramon insbesondere das Aufeinandertreffen zwischen Stefan Kleiser und Ronald Schill, sowie Sam Dylan und Giulia Siegel hervor: Ich finde es total spannend, ob Stefan und Ronald miteinander klarkommen. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht, weil die vom Typ her so unterschiedlich sind. Doch Sam und Giulia finde ich auch spannend. Bei den beiden kann ich gar nicht einschätzen, ob die sich verstehen. Sein Fazit:

Mein Bauchgefühl sagt: Könnte knallen. Ramon Wagner

Hier besteht das größte Konfliktpotenzial Zum einen gibt es die festgelegten Streit-Duos, zwischen denen Zoff garantiert ist. Zum anderen sind aber auch Kandidat:innen im Haus, die abgesehen von ihrem Team-Partner weitere Feinde haben. Wir haben nicht nur die brisante Konstellation von Sam Dylan und Kate Merlan, die in einem Team sind. Sondern wir haben auch Julian F.M Stoeckel und Sam im Haus, die nach ihren Social-Media-Zoff nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Das könnte vor Ort auf jeden Fall für zusätzlich Zündstoff sorgen. Ramon Wagner erinnert sich hier vor allem an den Dschungelcamp-Streit zwischen Julian F.M Stoeckel und Sam Dylan. Doch Julian und Kate sind längst nicht die Einzigen, mit dem Sam auf Konfrontationskurs gehen könnte. Ramon Wagner sieht insbesondere bei zwei anderen Kandidaten weiteres Streitpotenzial:

Ich kann mir vorstellen, dass Sam sowohl mit Stefan als auch Umut aneinandergeraten wird. Ramon Wagner über das Streit-Trio im „Sommerhaus der Stars“ 2024

Doch das sind bei weitem nicht die einzigen Promis im Haus, die Teamübergreifend eine unrunde Vorgeschichte teilen. Eine besonders hohe Konfliktbereitschaft sieht Ramon auch in Lisha Savage.

Bei Lisha muss man aufpassen, wie man was sagt. Wenn ihr ein Mann was sagen möchte, nimmt sie gleich ein bisschen diese Abwehrhaltung ein. Ramon Wagner

Hier blickt Ramon insbesondere kritisch auf ihr Aufeinandertreffen mit Ronald Schill, der bekanntermaßen oftmals mit Frauen, wie mit Team-Partnerin Sara Kulka bereits in der "Villa der Versuchung", aneckt. Der Cast hat jedenfalls eine Menge zu bieten. Interessant ist jedoch, dass die eigenen Team-Partner für manche Promis nicht das Einzige Problem sein werden.

Wie die Promis aufeinander reagieren, siehst du in "Die Abrechnung - der Promi-Showdown", ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.