Patricia Blanco und ihr Vater Roberto - 15 Jahre Funkstille: So schlecht ist das Verhältnis wirklich

Obwohl sich Patricia Blanco inzwischen einen eigenen Namen im Reality-TV gemacht hat - aktuell ist sie bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen - wird sie noch immer mit Vater Roberto Blanco in Verbindung gebracht. Dabei ist klar: So schlecht ist das Verhältnis zwischen den beiden, wie sie kürzlich selbst bestätigte.

+++ Update vom 6. November 2025 +++ Aktuell ist Patricia Blanco in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen. Wird sie in der Show nochmals das Verhältnis zu ihrem Vater Roberto ansprechen? So hat sie erst vor kurzem, während ihrer Teilnahme bei "Villa der Versuchung" offenbart, wie schwierig ihre Beziehung noch immer ist.

In Folge 1 von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" trifft Patricia erst einmal auf eine Person, mit der das Verhältnis auch schlecht ist: Daniela Büchner. Patricia reagiert entsetzt, denn sie müssen künftig gemeinsam spielen und sind folglich darauf angewiesen, dass sie gut zusammenarbeiten. Wird Patricia Blanco, die schon auf der Premiere der neuen ProSieben-Show für einen Eklat gesorgt hat, die Siegprämie von 50.000 Euro im Blick behalten und sich mit Danni Büchner gut stellen? Oder geht der Zoff in die nächste Runde? Das siehst du in den ganzen Folgen von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" auf ProSieben oder auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++ In Folge 7 von "Villa der Versuchung" offenbart Jasmin Herren einen schmerzhaften Teil ihrer Vergangenheit: Ihre Tochter wuchs in einer Pflegefamilie auf. Den Schritt ging sie selbst, da sie für ihre Tochter nicht ideal sorgen konnte: "Es geht nicht um mein Wohlbefinden, es geht um das Wohlbefinden des Kindes", erzählt sie Kevin Schäfer und Sara Kulka. Damals war die Witwe von Schlager-Star Willi Herren noch nicht bereit gewesen, ein Kind zu erziehen:

Ich wusste selbst nicht, ob ich Fleisch oder Fisch bin. Jasmin Herren

Nach dem emotionalen Geständnis fühlt sich auch Patricia Blanco bereit, über ihre tragische Familien-Geschichte zu sprechen.

Patricia spricht über "Schlammschlacht"-Trennung ihrer Eltern Patricia offenbart das komplizierte Verhältnis zwischen ihr und Vater Roberto Blanco. Bild: Joyn

Patricia verrät, dass sie sehr unter der öffentlichen Trennung ihrer Eltern Mireille und Roberto Blanco "gelitten" hat. Neben der "medialen Schlammschlacht" zwischen den beiden seien "sehr viele andere Dinge" vorgefallen. Darunter, wie sich ihr Vater öffentlich über Patricia geäußert hat. Das verletzte die Entertainerin damals tief. Das Zerwürfnis ist so heftig, dass seit Langem Funkstille herrscht:

Ich rede seit 15 Jahren mit dem nichts mehr. Patricia Blanco über das Verhältnis zu ihrem Vater

Roberto Blanco selbst hätte seine Tochter ebenfalls gemieden. Patricia erzählt von einem Vorfall, bei dem ihr Vater am Flughafen vor ihr geflohen sei. "Wenn der mich sieht, der rennt weg", gibt Patricia zu. Kevin und Sara sind fassungslos:

So ein A****loch! Sara über Patricias Beziehung zu ihrem Vater

Patricia hofft noch auf eine Versöhnung mit ihrem Papa Lange belastete die 54-Jährige das nicht vorhandene Verhältnis zu ihrem Vater. Mittlerweile hat Patricia ihren Frieden mit Robertos Verhalten geschlossen: "Es ist einfach schade, dass die Vater-Tochter Geschichte in diesem Leben leider nicht funktioniert hat." Doch sie sieht beide Seiten der Medaille: "Ich hab bestimmt Fehler gemacht, aber ich lieb ihn ja", gesteht Patricia. Und die Hoffnung, dass sie die Vater-Tochter-Beziehung wieder kitten kann, hat der Reality-Star noch nicht aufgegeben.

Ich hoffe, dass ich es noch mal schaffe, ihn zu treffen! Patricia will wieder Kontakt zu ihrem Vater.

Dank der vertrauensvollen Atmosphäre, die Kevin, Jasmin und Patricia in der Villa schaffen, öffnet sich auch Sara und spricht über ihre schwere Kindheit.