"Penetrant und widerlich": Jetzt teilt "Die Abrechnung"-Star Kate Merlan gegen Stefan Kleiser aus

Nach ihren jüngsten Anschuldigungen gegen Sam Dylan meldet sich Kate Merlan erneut zu Wort. Diesmal erhebt sie Vorwürfe gegen Stefan Kleiser. Die 38-Jährige spricht von unangenehmen Situationen und grenzüberschreitendem Verhalten.

+++ Update, 13. November +++

Nach Dreharbeiten von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Kate Merlan ätzt gegen Stefan Kleiser Erst vor Kurzem machte Kate Merlan mit deutlichen Vorwürfen gegen Sam Dylan Schlagzeilen. Nun erhebt die 38-Jährige erneut schwere Anschuldigungen - diesmal jedoch gegen Stefan Kleiser. Nach den gemeinsamen Dreharbeiten zur Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wirft sie dem 57-Jährigen übergriffiges Verhalten vor. Auf ihrem Instagram-Account @katemerlan schildert die TV-Bekanntheit, sie habe sich von ihrem Kollegen mehrfach "begafft und belästigt" gefühlt und das sowohl während der Dreharbeiten als auch beim Premierenabend. Stefan, so Kate, habe immer wieder versucht, ihr näherzukommen, unter anderem, als sie allein im Shuttle-Bus wartete.

Jetzt haben wir zwei Süßen endlich ein bisschen Zeit für uns allein. Stefan Kleiser laut Kate Merlan

Doch schon während der Produktion habe es laut der "Abrechnung"-Kandidatin immer wieder zweideutige Bemerkungen gegeben. Besonders unangenehm sei eine Situation im sogenannten "Gartenhaus der Harmonie" gewesen, wo Stefan sich absichtlich vor die gläserne Dusche gestellt habe, während sie sich wusch.

Kate Merlan über Stefan Kleiser nach "Die Abrechnung": "Übergriffig, penetrant und widerlich" Für die 38-Jährige war das Verhalten eindeutig zu viel. Sie bezeichnet es als "übergriffig, penetrant und widerlich" und erzählt, dass Stefan trotz klarer Ablehnung immer wieder versucht habe, Gespräche mit ihr zu beginnen. Auch auf dem Roten Teppich sei er ihr mit provokanten Kommentaren begegnet - unter anderem habe er behauptet, sie "durchschaut" zu haben und zu wissen, dass sie auf ältere Männer stehe. Als seine Annäherungsversuche erfolglos blieben, habe er ihr geraten, "ihre Kindheit aufzuarbeiten".

Ich würde von meinem Partner nicht wollen, dass er andere Frauen so penetrant belästigt. Kate Merlan auf Instagram

Ihr tue dabei vor allem Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (33) leid, die mit dem 57-Jährigen liiert ist. Wie sich beide im Haus benehmen, siehst du bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Die nächste Folge gibt es am Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Kate Merlan teilt gegen Sam Dylan aus Kate Merlan und Sam Dylan treffen in der neuen Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wieder aufeinander. Nach ihrem öffentlich ausgetragenen Streit erklärte Kate bei der Premiere des Formats ihre Sicht der Dinge und machte ihrem Ärger Luft. Laut der Reality-TV-Darstellerin habe Sam sich wiederholt auf ihre Kosten in Szene gesetzt und Streit provoziert, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch Lisha Savage legt sich auf Instagram mit ihm an und erhebt schwere Anschuldigungen - so krass, dass die Story sogar von Instagram gelöscht wird.

"Es wurden alle gegen mich ausgespielt", sagte sie gegenüber dem Boulevard-Magazin "Promiflash" und fügte hinzu, dass Sam sie in wichtigen Momenten im Stich gelassen habe:

Auch letztes Jahr, als er nicht an meiner Seite war und andere Dinge einfach wichtiger waren und viel gelogen wurde, manipuliert wurde. Kate Merlan

Kate erhebt schwere Vorwürfe Besonders verletzt habe sie, dass Sam sie öffentlich bloßgestellt habe, etwa im Dschungelcamp. "Ich wäre eine schlechte Mutter für mein Kind, wenn ich eins kriegen würde und solche Sachen. Die Liste ist sehr, sehr lang", erklärte die 38-Jährige weiter. Dieses Verhalten habe ihre Freundschaft endgültig zerstört.

Es gab viele Situationen, in denen ich Sam gebraucht habe. Ich hatte auch viele Schicksalsschläge. Kate Merlan über Sam Dylan

In diesen Momenten, so Merlan, sei Sam nicht für sie da gewesen und habe ihre Sorgen heruntergespielt.

Das endgültige Aus der Freundschaft Schon im Juli des vergangenen Jahres machte der Reality-Star in einem Gespräch mit "Promiflash" deutlich, dass der Bruch mit ihrem damaligen Freund endgültig sei. Sie erklärte damals: "Sam und ich haben seit dem Ende von 'The 50', das war letztes Jahr im Sommer, kein Wort mehr miteinander gesprochen. […] Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bedürfnis."

