Heute Einzug in Folge 2
Rumgeknutscht und Brüste gezeigt - es wird pikant bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Mehr als Freundschaft bei Giulia Siegel und Verena Kerth?
Aktualisiert:von Rebecca A.
Verena Kerth und Giulia Siegel sind als Team bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" dabei. Doch in Folge 1 fehlen sie noch. Erst die Folge 2 zeigt, dass das explosive Duo bald für Zündstoff sorgt. Einige Aussagen lassen vermuten: Gab es da einmal mehr als Freundschaft zwischen ihnen?
+++ Update, 13. November 2025 +++
Die ehemaligen Besties Verena Kerth und Giulia Siegel stoßen erst in der zweiten Folge zu "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" hinzu. Interessiert versuchen die anderen Promis herauszufinden welche Geschichte die beiden verbindet, oder eher trennt?
Zuerst werden die Neulinge vom Rest aufgeklärt, um was es in der Show geht. Da die ehemaligen Besties sich sehr herzlich begrüßt haben, tritt Verwirrung auf: Was ist zwischen den beiden vorgefallen und sind sie überhaupt noch zerstritten?
Vergessene Jugendsünden: Intime Beziehung zwischen Verena und Giulia?
Selbst Verena Kerth und Giulia Siegel müssen erst einmal rekapitulieren, was überhaupt der Kern ihres Zerwürfnisses war. "Der Stress gehört aus meiner Sicht nicht ins Fernsehen" – Giulia deutet Situationen vor 12 Jahren an.
Während alle gespannt auf den Zoff zwischen den beiden warten, überraschen Verena und Giulia mit einem nostalgischen Rückblick auf ihre gemeinsame Zeit: "Weißt du eigentlich, dass wir vor 20 Jahren noch rumgeknutscht haben?", erinnert Giulia. Verena blieb etwas anderes in Erinnerung: "Ich weiß, dass du mir deine Brüste gezeigt hast".
Das war quasi schon Sex
Ganz einig sind sich die beiden nicht mehr, vor allem Verenas Erinnerung weist Lücken auf – oder ist das nur ein cleveres Ablenkungsmanöver?
Nicht jeder Frieden ist ehrlich
Oberflächlich betrachtet verstehen sich Verena und Giulia blendend. Doch sobald Ronald Schill tiefer gräbt, blockt Giulia ab. Dafür soll die "Thera-Peace-Sitzung" einen detaillierten Einblick in ihre Beziehung geben.
Hass war es nicht, eher Gleichgültigkeit – so beschreiben Verena und Giulia ihre schwierige Beziehung. Giulia spricht dennoch an, dass sie sich von Verena benutzt und nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Im Therapiegespräch erklärt Verena, dass Giulia ein Mensch ist, der für andere Menschen da ist. Giulia ist sichtlich berührt: "Ich fühl mich gerade das erste Mal von dir gesehen und gehört". Finden die Promis wieder zueinander?
Skepsis bei "Die Abrechnung" - Zu schön, um wahr zu sein?
Am Ende der "Thera-Peace-Sitzung" muss entschieden werden, wer der manipulativere Charakter in der Freundschaft ist. Ganz selbstlos nimmt Giulia den Titel auf sich, Verena antwortet: "Ich nehm das morgen dann". Unter den anderen Promis breitet sich Skepsis aus. Die Themen wirken oberflächlich, der Konsens wird schnell erreicht. Da muss doch mehr dahinterstecken? Ist alles nur gespielt?
Halten Giulia und Verena die Harmonie aufrecht oder entladen sich die Spannungen doch noch? Verfolge "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn, um es herauszufinden.
Schau rein: Verena und Giulia mischen ab Folge 2 bei "Die Abrechnung" auf!
+++ Ursprüngliche Meldung +++
Giulia und Verena: Ziemlich beste Freundinnen - oder lief da mehr?
Die beiden sind nicht ohne Grund bei einer Show, die das Wort "Abrechnung" bereits im Titel trägt: Giulia Siegel und Verena Kerth waren einst beste Freundinnen. Doch inzwischen ist ihr Zoff Kult in der Münchner Promi-Szene. Selbst auf Social Media haben sie sich längst blockiert.
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" auf Joyn
Sam Dylan hakt nach
Sam kommentiert vor Verena: "Ihr habt ja die engste Verbindung von allen!" Verena verschluckt sich daraufhin lachend an ihrem Getränk und Giulia kommentiert: "Das war quasi schon Sex ...!". Doch was steckt hinter diesen Aussagen? Waren sie wirklich beste Freundinnen oder lief da etwa mehr? Wie Giulia und Verena insgesamt auf das Experiment und aufeinander reagieren, siehst du in Folge 2 von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
Du möchtest nicht warten? Hier Folge 2 exklusiv vorab streamen
Darum geht es bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
In "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" auf ProSieben und Joyn erwartet verfeindete 16 Reality-Stars die ultimative Herausforderung: Zusammenleben und Teamwork unter extremen Bedingungen. In einem gemeinsamen Haus müssen sie knallharte Challenges bewältigen, um die Siegprämie von 50.000 Euro zu gewinnen. Doch können sie ihre persönlichen Differenzen überwinden und als Team funktionieren? Die Show verspricht ungeschönte Einblicke in die Dynamik zwischen Rivalen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Reality-Star im Joyn-Interview
Glas zertrümmert! Darum rastet Umut Tekin bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown komplett aus
Folge 2 bringt neue Promis
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Sendezeiten im Überblick
Augen zu und durch?
"Die Abrechnung: Alle Kandidat:innen der neuen Reality-Show im Überblick
Folge 2 heute!
Alle wichtigen Infos zum Start der neuen Reality-Show auf ProSieben
"Penetrant und widerlich"
"Die Abrechnung"-Star Kate Merlan packt über Kollegen aus
Zoff zwischen den Reality-Faces
"Die Abrechnung"-Star Stefan Kleiser teilt gegen Sam Dylan aus
Fiese Anschuldigung gegen Sam Dylan
Lisha Savage beleidigt "Die Abrechnung"-Kollegen heftig - Instagram greift durch!
Reality-Star im Joyn-Interview
"Die Abrechnung" brachte Sara Kulka an ihre psychischen Grenzen
Neue Sendung
"Die Abrechnung" heute im TV: Darum ist die neue Show ein Muss für Reality-Fans!