Start heute! "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Sämtliche Infos zur neuen Reality-Show auf ProSieben Aktualisiert: Vor 27 Minuten Wer kann das Beef-Beil begraben und wer lässt alte Wunden wieder aufbrechen? Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Am 6. November startete auf ProSieben und Joyn eine brandneue Reality-Show: In "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" müssen Promis ihren Beef mit anderen Reality-Stars ignorieren und zusammenarbeiten.

Konfrontation pur: Können zerstrittene Promis im Team funktionieren? Wer Reality-TV mit ordentlich Zündstoff liebt, kommt an "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" nicht vorbei. Die neue Reality-Show schickt acht prominente Duos, die in der Vergangenheit heftige Konflikte hatten, in ein Haus, wo sie gezwungen sind, zusammenzuarbeiten. Schon nach der ersten Folge legt sich Lisha Savage auf Instagram mit Sam Dylan an und erhebt schwere Anschuldigungen - so krass, dass die Story sogar von Instagram gelöscht wird.

Sendezeiten und Sendetermine auf Joyn und im TV Insgesamt fünf Folgen gibt es ab dem 6. November immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und parallel dazu kostenlos auf Joyn. Wer die neue Sendung verpasst hat, kann sie jederzeit auf Joyn streamen.

Darum geht es in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" In "Die Abrechnung" werden die Promis mit ihren größten Rivalen konfrontiert. Acht prominente Duos werden in ein abgelegenes Haus geschickt. Sie müssen nicht nur zusammenleben, sondern auch als Team Challenges meistern. Dabei wissen sie zuvor nicht, worauf sie sich einlassen! Das Besondere: Sie sind gezwungen, mit ihren größten Rivalen ein Team zu bilden. Am Ende winkt dem Gewinner-Duo ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Wer kann das Beef-Beil begraben und wer lässt alte Wunden wieder aufbrechen? Auch interessant: Zu vulgär! Instagram löscht Story von Lisha Savage über Kandidat von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"