"Ich kann ihn nicht ertragen" Sara Kulka und Ronald Schill bilden ein Team bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Julian Bachmann Können sich Sarah Kulka und Ronald Schill bei "Die Abrechnung" zusammenraufen? Bild: Joyn/Willi Weber

Erst kürzlich ist es zwischen Sara Kulka und Ronald Schill eskaliert. Nun treten die beiden als Team an - in der neuen Reality-Show: "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Ob sich die beiden Streithähne wirklich vertragen und zusammenarbeiten, statt gegeneinander zu wettern, bleibt abzuwarten. Das erste Aufeinandertreffen verspricht jedoch bereits Spannungen.

Motivieren statt provozieren Bei "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern auch ums Zusammenreißen. Wer hier als Duo am Ende die Nase vorn hat, darf sich über bis zu 50.000 Euro freuen. Klingt einfach? Ist es aber nicht.

Denn die Teams bestehen aus Promis, die sich eigentlich kaum ausstehen können. Statt Sticheleien sind jetzt Teamgeist, Zusammenhalt und jede Menge Nerven gefragt. Neben Sara Kulka und Roland Schill bilden unter anderem Danni Büchner und Patricia Blanco, sowie Lisha Savage und Eva Benetatou Duos, die ihre Streitigkeiten beiseitelegen sollten. Eins ist sicher: Begeistert sind die Reality-Stars nicht, einander wiederzusehen.

Ich habe keinen Bock auf diesen Mann. [...] Ich kann ihn nicht ertragen. Und wir verstehen uns auch nicht - wir sprechen eine komplett andere Sprache. Sara Kulka zeigt sich entsetzt über das Aufeinandertreffen mit Roland Schill

Sara ist eine äußerst attraktive Blondine. Das Einzige, was ihr fehlt, ist: Klasse. Roland Schill über Sara Kulka

"Du bist ein wandelnder Perversling!“: Heftiger Beef zwischen Sara Kulka und Ronald Schill Die Beziehung zwischen Sara Kulka und Ronald Schill ist, ganz vorsichtig ausgedrückt, zerrüttet. Kein Wunder, denn ihr letzter Streit ist noch gar nicht lange her. Im Juli bei der "Villa der Versuchung" gerieten die beiden ordentlich aneinander.

"Villa der Versuchung" mit Sara Kulka und Ronald Schill Alle ganzen Folgen auf Joyn streamen

Grund dafür war Ronald Schill, der sich auf Gruppenkosten eine Luxusnacht im "Master Bedroom" gönnte. Vor allem Sara brachte das auf die Palme. Die Ex-GNTM-Kandidatin warf dem 66-Jährigen Egoismus und keinerlei Teamgeist vor. Darauf folgte ein heftiger Schlagabtausch: "Hat sich deine billige Blondierung ins Gehirn durchgefressen?", fragt Ronald Sara provokant.

Du bist ein wandelnder Perversling! Sara kontert Ronalds Aussage

Doch damit nicht genug. In der Reunion-Folge des Formats legten die beiden noch mal nach, sodass Sara letztlich unmissverständlich klarmachte:

Ich gehe mit Ronald auf gar keinen Fall mehr in ein Format und ich freue mich, dass wir uns hier zum letzten Mal wiedersehen, Prost. Sara Kulka bei der "Villa der Versuchung"-Reunion

Autsch! Dieses Vorhaben ist schon mal gescheitert - und wie! Die beiden sind nicht nur Teil von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown", sondern bilden sogar ein Team. Wie das funktionieren soll, wird spannend zu beobachten.

Hier die Reunion kostenlos und in voller Länge streamen: Ganze Folge Villa der Versuchung Die große Abrechnung Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.08.2025 • 53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sara Kulka: Vom Model zum Reality-Star Inzwischen kennt Sara Kulka das Rampenlicht schon seit über zehn Jahren. 2012 startet die damals 22-Jährige bei "Germany’s Next Topmodel" durch und kämpft sich bis in die Top 5. Dass die gebürtige Polin kämpfen kann, stellt sie bereits mit ihrer emotionalen Geschichte über ihre schwierige Kindheit unter Beweis.

Schon ein Jahr nach ihrer GNTM-Teilnahme zieht es Sara in TV-Formate wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Das perfekte Promi-Dinner" oder "Villa der Versuchung". Auch wenn sich Sara dort meistens sehr offen präsentiert, hält sich die zweifache Mutter über ihr Privatleben eher bedeckt. Wie sie mit Ronald Schill unter einem Dach und als Teampartner klarkommt, dürfte daher umso spannender werden.

Ronald Schill, "Richter gnadenlos" oder doch "Senator peinlich"? Richter, Politiker, Reality-TV-Star: So lässt sich Ronald Schills unüblicher Werdegang zusammenfassen. Dass mit ihm nicht gut Kirschen essen ist, stellt er schon Ende der 90er-Jahre unter Beweis, als er eine Frau, die Autos zerkratzte, zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verdonnerte. Eines von vielen sehr harten Urteilen seiner Laufbahn, die ihm den Spitznamen "Richter gnadenlos" verliehen.

Ronald Schill bei "Promi Big Brother" 2014 Ganze Folge Promi Big Brother Keller-Koller und Pimmel-Show Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.08.2014 • 84 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im Jahr 2000 gründete er die "Schill-Partei", wurde Innensenator und zweiter Bürgermeister Hamburgs. Zufrieden machte er die Leute aber nicht und erhielt Spitznamen wie "Senator planlos" oder "Senator peinlich".

Ronald Schill in Staffel 1 von "Promis unter Palmen" Allen Folgen hier kostenlos auf Joyn streamen

Heute lebt der 66-Jährige in Brasilien. Kein Grund, nicht weiterhin im deutschen Fernsehen aufzutauchen. Im Reality-TV ist Ronald mittlerweile ein bekanntes Gesicht. So nahm der Hamburger unter anderem an TV-Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Promis unter Palmen" teil. Nun tritt er zusammen mit seiner Rivalin Sara Kulka in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" vor die Kamera. Schaffen es die beiden zu kooperieren oder droht es wieder zu eskalieren? "Die Abrechnung - der Promi-Showdown". Fünf Folgen, ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN Umut Tekin und Stefan Kleiser kooperieren in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"