Reality-Star im Joyn-Interview "Überlegt, ob ich aufhöre": "Die Abrechnung" brachte Sara Kulka an ihre psychischen Grenzen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Sara Kulka nimmt bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" teil. Bild: Imago Images / Steffen Schellhorn

Reality-Star Sara Kulka teilt im exklusiven Joyn-Interview ihre Erfahrungen bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Mehr über ihre psychischen Herausforderungen, überraschende Wendungen und eine unerwartete Versöhnung.

"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" Immer Donnerstags um 20:15 Uhr im Stream

"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" bringt Sara Kulka an ihre Grenzen Doch was genau machte die Sendung für sie so belastend? "Normalerweise bin ich jemand, der gerne die Maske aufrechterhält", erklärt Kulka. Doch dieses Mal sei alles anders gewesen:

Aber bei der Abrechnung habe ich mindestens sechsmal überlegt, ob ich aufhöre, und das ist mir noch nie in einem Reality-Format passiert. Sara Kulka exklusiv gegenüber Joyn

So fand Sara das Wiedersehen mit Ronald Schill Eine der größten Überraschungen war für Kulka das Wiedersehen mit ihrem Kontrahenten Ronald Schill, mit dem sie noch bei "Villa der Versuchung" kräftig aneinander geriet. "Als ich Ronald gesehen habe, dachte ich nur: Nein, das kann nicht sein!" Zunächst habe sie gehofft, ihn im direkten Wettbewerb schlagen zu können. Doch es kam anders: Statt gegeneinander zu kämpfen, mussten Sara Kulka und Ronald Schill in einem Team zusammenarbeiten. Damit haben auch die weiteren Kandidat:innen bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zunächst zu kämpfen. Sara Kulka verrät: "Ich bin sehr zielstrebig und für mich steht der Gewinn immer im Fokus". Um dieses Ziel zu erreichen, sei sie bereit gewesen, ihre moralischen Prinzipien hintenanzustellen. Wenn du wissen willst, mit wem sich Sara unerwartet gut verstanden ha und, ob sie ihren Beef mit Ronald auch in diese Show überträgt, schau rein: "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" am Donnerstag, den 6. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Toxische Lappen? Diese beiden Männer sind bei Sara unten durch Auch zu den anderen Kandidat:innen äußerte sich Sara Kulka gegenüber Joyn. Besonders Umut Tekin sorgte bei ihr für Frust: "Ich hasse Umut, den kleinen Penner", sagt sie unverblümt. Auch Maurice Dziwak sei ihr unangenehm aufgefallen. Beide Männer bezeichnete sie als "toxisch" und "Lappen". Auf die Frage, wen sie sich als Kandidat:innen für eine mögliche zweite Staffel von "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" vorstellen könne, antwortete sie jedoch ausweichend: "Ich gucke kein Reality-TV. Ich bin eine, die noch Bücher liest." Den Sieg in der aktuellen Staffel würde sie neben sich selbst und Ronald Schill auch Chiara und Anna gönnen. Die beiden hätten ihrer Meinung nach ein schwieriges Verhältnis zueinander und verdienten es deshalb besonders.