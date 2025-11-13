Nach drei packenden Exit-Games im Dome ist in Folge 2 für ein Zoff-Team die Show schon beendet. Das Gartenhaus bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" bleibt jedoch nicht lange mit einem Paar weniger - die nächsten Streithennen stehen schon in den Startlöchern.

Welches Team triumphiert?

Umut Tekin und Stefan Kleiser müssen gegen Danni Büchner und Patricia Blanco in den Dome. Dort soll in Exit-Games das Paar gefunden werden, welches das Gartenhaus von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" verlassen muss. Nach jedem Spiel gibt es eine Box - in einer der drei Boxen befindet sich der Clown. Das bedeutet das Aus für das jeweilige Team.

Im ersten Spiel treten Stefan und Danni gegeneinander an. Dieses Spiel können vor allem Eltern von Kleinkindern fühlen: Auf einem Spielfeld belegt mit kleinen Spielsachen, wie Klemmbausteinen, müssen die beiden Kontrahenten barfuß Volleyball spielen. Danni setzt sich durch. Bedeutet das schon das Ende für Stefan und Umut?

Das nächste Spiel steht an: Bewegungseingeschränkt innerhalb kurzer Zeitso viele Handtücher wie möglich auf Liegen verteilen. Hier treten Umut und Patricia an - Umut kann sich durchsetzen. Im letzten Spiel müssen jeweils die Zoff-Teams zusammenarbeiten und Rechenaufgaben erst freischlecken und dann korrekt lösen. Hier beweisen Stefan und Umut mehr Geschick und Rechenkünste, so dass sie sich am Ende durchsetzen. Doch noch immer ist nicht entschieden, wer wieder in das Gartenhaus zurück darf.

Danni öffnet die zwei Boxen: und in einer ist der Clown. Danni und Patricia sind raus. Sie müssen gehen und verlieren somit die Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro.