Staffel 17 ab 30. Oktober "Die Bergretter": Neuer Trailer lässt Serien-Tod einer Hauptfigur und Familienzoff bei Markus Kofler vermuten

Neue Staffel, neue Herausforderungen: In sieben frischen Folgen erwarten den Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) wieder zahlreiche abenteuerliche Einsätze.

Lawinenabgänge, Steinschläge, reißende Bergflüsse: Die Serie "Die Bergretter" kommt mit Staffel 17 zurück. Und damit auch Beziehungs-Herausforderungen, familiäre Verstrickungen und Herzschmerz. Stirbt auch eine Hauptfigur? Der Trailer hinterlässt Fragen.

Staffel 16 von "Die Bergretter" endete für Markus Kofler (Sebastian Ströbel) dramatisch: Fast zeitgleich musste er die Trennung von seiner Freundin Alex (Viktoria Ngotsé) und die klammheimliche Abreise seiner Mitbewohnerin Nina (Josephin Busch) hinnehmen. Jetzt veröffentlichte das ZDF den Trailer zur neuen Staffel, die Ende Oktober auf Sendung geht. Auf den Leiter der Bergrettung und sein Team warten erneut große Herausforderungen. In Markus' familiärem Umfeld tut sich einiges. Action in den Bergen ist ebenfalls garantiert. Und dann gibt es da noch die Szene mit einem Körper, der leblos um Wasser treibt.

Regungslos im Wasser: Stirbt eine Hauptfigur bei "Die Bergretter"? Um welche Person es sich handelt, wird in der 90-Sekunden-Sequenz nicht klar. Es gilt jedoch als sicher, dass es sich nicht um eine Hauptfigur handelt. Nach Bergretterin Nina, deren Darstellerin Josephin Busch die ZDF-Serie nach Staffel 16 verlassen hat, wird es wohl erst mal keine weiteren Abgänge im Team der Bergwacht geben. Du darfst dich auf bekannte Gesichter wie Luise Bähr als Sanitäterin Katharina sowie die beiden "Urgesteine" Markus Brandl als Tobias und Robert Lohr als Michi Dörfler freuen. Zugänge wird es hingegen für Markus Kofler geben - aus der eigenen Verwandtschaft. Abgesehen davon, dass er und seine Ex Alex in Folge 1 erstmals nach der Trennung zusammenarbeiten müssen, kreuzt unerwartet sein Halbbruder auf. Auf diesen ist der Bergretter offensichtlich nicht gut zu sprechen. Damit nicht genug: Markus' Ziehtochter Mia (Lisa Junick) steht plötzlich vor der Tür. Ihr leiblicher Vater Lorenz (Steffen Groth) will sie in der Ramsau "parken" - was dem Teenager zunächst ganz und gar nicht schmeckt.

Am 30. Oktober: "Die Bergretter" starten mit Tod und Trennungsschmerz Es bleibt in Staffel 17 also extrem aufwühlend für den Chef der Bergwacht. Dabei hat er immer noch daran zu kanbbern, dass ihn Alex verlassen hat. So sehr, dass er mit einem krassen Gedanken spielt. Derweil endet für sein Team ein gemeinsamer Ausflug mit einem Leichenfund: Wer ist der Mann, dessen Körper die Bergretter im See finden? Und wurde er gewaltsam ins Wasser befördert? Mehr erfährst du am Donnerstag, 30. Oktober in der ersten von sieben Episoden der 17. Staffel. "Die Bergretter" läuft ab 20:15 Uhr im ZDF. Zeitgleich ist die Episode "Stille Wasser" im Stream auf Joyn verfügbar.

