"Die Bergretter"-Star Josephin Busch verrät, warum Nina zur ZDF-Serie zurückkehrt
Nach ihrem Abschied in Staffel 16 feiert Josephin Busch ein überraschendes Comeback in der neuen Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter". Im Interview erzählt die Darstellerin nun über ihre Rückkehr und die charakterliche Entwicklung von Nina.
Nach ihrem emotionalen Abschied in Staffel 16 sorgt Josephin Busch nun für eine der größten Überraschungen in der neuen Staffel von "Die Bergretter": Ihre Figur Nina ist zurück in der Ramsau - und das mit neuem Mut, neuem Selbstbewusstsein und vielleicht auch neuen Gefühlen.
Deswegen kommt Nina zurück
Für viele Fans war Ninas Abschied am Ende der 16. Staffel ein echter Schock. Nach verletzungsbedingten Rückschlägen und emotionalen Konflikten mit Markus und Alex zog sie damals die Reißleine und verschwand aus der Ramsau. Doch in Staffel 17 steht sie plötzlich wieder vor der Tür - gerufen von niemand Geringerem als Katharina.
"Nina wurde von Katharina gerufen, weil sie weiß, dass Markus Hilfe braucht und Nina ihm eigentlich guttut", erklärt Josephin Busch im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Ruhr24".
Nina kommt sofort, weil sie Markus und alle anderen sehr vermisst hat und ihr alle so sehr geholfen haben, als sie verletzt war. Jetzt möchte sie unbedingt etwas zurückgeben.
Neuer Konflikt, neue Chancen
Doch die Rückkehr verläuft nicht ohne Spannungen. Besonders Markus’ Tochter Mia (Lisa Junick) ist von der Rückkehr ihrer alten Bekannten alles andere als begeistert. Zwischen den beiden Frauen "rumpelt es ab und zu ganz schön", verrät Busch.
Auch für Markus selbst ist Ninas Wiedersehen mit vielen Emotionen verbunden. Nach dem Ende seiner Beziehung mit Alex (Viktoria Ngotsé) kann nun wieder Raum für Nähe entstehen - oder auch für neue Missverständnisse. Wie das Liebes-Dreieck weitergehen wird? "Na, das werden wir jetzt mal sehen", so Busch mit einem Augenzwinkern.
Josephin Busch brennt für Helikopter-Flüge
Während Nina in Staffel 17 vor allem in der Pension aushilft, schlägt Josephin Buschs Herz nach wie vor für die actionreichen Szenen - besonders, wenn der Helikopter ins Spiel kommt.
"Ich durfte mal wieder mit dem Hubschrauber fliegen. Das ist jedes Mal besonders für mich. Ich liebe den Helikopter!", schwärmt sie. Klingt, als hätte die Schauspielerin Spaß an den Dreharbeiten - ob das bedeutet, dass Nina jetzt langfristig Teil der "Die Bergretter"-Familie bleibt?
Ob Nina bleibt, weiß man bei ihr nie genau, aber ich glaube, sie könnte in der Ramsau zum ersten Mal eine richtige Heimat finden.
Die 17. Staffel von "Die Bergretter" startet am 30. Oktober 2025 um 20:15 Uhr im ZDF - oder im Livestream auf Joyn.
