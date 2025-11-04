Schauspielerin-Wechsel Neubesetzung bei "Die Bergretter": Sie spielt jetzt Markus Koflers Pflegetochter Aktualisiert: 06:24 Uhr von C3 Newsroom Markus Koflers (Sebastian Strobl, r.) Mia (Lisa Junick, l.) ist kein Neuzugang bei "Die Bergretter" - die Schauspielerin jedoch schon. Bild: ZDF / Sabine Finger Fotografie / Oliver Feist

"Die Bergretter"-Fans dürfen sich auf große Emotionen und neue Gesichter freuen. In der kommenden 17. Staffel steht eine Figur im Mittelpunkt, die seit Jahren eng mit Markus Kofler (Sebastian Ströbel) verbunden ist: seine Pflegetochter Mia. Doch wer genau hinschaut, dem wird auffallen: Mia sieht anders aus als früher.

Wenn die 17. Staffel von "Die Bergretter" im ZDF startet, gibt es für Fans gleich zwei Überraschungen: Markus Koflers Pflegetochter Mia kommt zurück und wird künftig von einer neuen Schauspielerin gespielt. Bis zu ihrem Ausstieg wurde Mia von Mia-Sophie Ballauf verkörpert. Die damals noch sehr junge Schauspielerin entschied sich bewusst, ihre Karriere zunächst ruhen zu lassen, um sich auf ihre schulische Laufbahn zu konzentrieren. Für Fans bedeutete das ein leiser Abschied, denn lange Zeit war unklar, ob die Figur jemals zurückkehren würde. Nun steht fest: Mia ist zurück. Allerdings ganz anders. Ab Staffel 17 wird sie von Lisa Junick dargestellt, wie das Boulevard-Magazin "Bunte" berichtet.

Rückblick: Wie Mia zu Markus Kofler kam Markus Kofler (Sebastian Ströbel) hat eine bewegte Vergangenheit, besonders wenn es um das Thema Familie geht. Beziehungen zerbrachen immer wieder daran, dass er sich nicht für Kinder entscheiden konnte oder ihnen nicht genug Aufmerksamkeit schenkte. Trotzdem übernahm er eines Tages Verantwortung. Als seine ehemalige Freundin Carola Steiner in Staffel 9 bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, nahm Markus deren Tochter Mia bei sich auf. Damit wurde er über Nacht zu einer Art Ersatzvater - eine Rolle, die sein Leben fortan stark prägte. Über mehrere Staffeln hinweg war Mia ein fester Bestandteil der Serie, bis sie in Staffel 13 den Entschluss fasste, auf ein Schweizer Internat zu wechseln. Damit verschwand sie nicht nur aus Ramsau, sondern auch von den Bildschirmen.

Sebastian Stöbel muss sich als Bergretter Markus Kofler einigen Herausforderungen stellen. Bild: ZDF und Sabine Finger

Wer ist Lisa Junick? Mia ist nun zurück - gespielt von Lisa Junick. Die 2003 in Potsdam geborene Schauspielerin lebt in Berlin und Wien und hat ihre Ausbildung unter anderem an der Film School Vienna absolviert. Neben Workshops und Schauspiel-Coachings konnte sie bereits erste Fernseherfahrung sammeln. Serienfans kennen sie aus Produktionen wie "Frühling" (2023), "Letzte Spur Berlin" (2024) und "SOKO Wismar" (2024). Mit dem Einstieg bei den "Bergrettern" übernimmt Junick ihre erste durchgehende Rolle in einer erfolgreichen Primetime-Serie - und tritt damit in große Fußstapfen.

