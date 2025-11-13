Spannender Dreh Neue "Die Bergretter"-Folgen: Luise Bähr über Katharinas und Markus' Liebesgeschichte Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Luise Bähr spricht über ihre Rolle in "Die Bergretter". Bild: IMAGO / STAR-MEDIA

Auf die "Bergretter" warten dramatische Einsätze in den Alpen - und große Veränderungen auf Katharina Strasser. Luise Bähr verrät, was in der neuen Staffel auf die Rettungsärztin zukommt und ob Markus und Katharina endlich ein Paar werden.

Mit den neuen Folgen von "Die Bergretter" kehren nicht nur die spektakulären Alpenbilder zurück auf den Bildschirm, sondern auch große Gefühle, Drama und existenzielle Entscheidungen. Mittendrin: Luise Bähr als Katharina Strasser, die in dieser Staffel vor einer besonderen Herausforderung steht. Sie muss herausfinden, wohin ihr Weg wirklich führt. "Katharina befindet sich auf einer Reise zu sich selbst, zu ihren Bedürfnissen", erzählt Bähr im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Ruhr24". "Auch wenn die Liebe zu Markus immer da ist, weiß sie: Loslassen ist der einzige Weg, um anzukommen." Nachdem sie in der letzten Staffel begonnen hat, sich von Familie, Hof und Vergangenheit zu lösen, darf Katharina nun ihre neu gewonnene Leichtigkeit genießen - bis eine unerwartete Entscheidung alles verändert.

Luise Bähr spricht über die härtesten Momente am Set Nicht nur emotional geht es hoch hinaus: Die Dreharbeiten im Hochgebirge bringen das Team regelmäßig an die Grenzen.

Ob bei Minus 20 Grad im Tiefschnee auf 3.000 Metern, in Eisbächen oder glühender Höhensonne, es wird gedreht, geschwitzt und gefroren. Luisa Bähr

Besonders in Erinnerung blieb ihr ein spektakulärer Dreh in einer Gletscherspalte während eines Schneesturms: "Ein Seil war unsere einzige Orientierung - das war echtes Abenteuerkino." Genau dieser Nervenkitzel sei es, der die Serie für sie so besonders mache.

Luise Bähr hat einen Herzenswunsch Neben Katharinas innerer Reise stehen in den neuen Folgen auch Beziehungsfragen, der Bürgermeister-Wahlkampf und familiäre Spannungen im Mittelpunkt. Trotzdem bleibt der Zusammenhalt am Dachstein stark: "Auch wenn es Turbulenzen gibt - am Ende beweist jeder, dass wir eine Bergretterfamilie sind", erzählt Bähr. Und obwohl Bähr in der Serie längst ihren Platz gefunden hat, gibt es für sie einen Herzenswunsch bezüglich eines Partners für kommende Drehs.

Unbedingt Simon Böer! (…) Bei den "Bergretter"-Dreharbeiten sind wir uns nur in einer einzigen Szene begegnet. In meinen Augen verschenktes Potenzial. Luise Bähr

Werden Markus und Katharina endlich ein Paar? Seit Jahren hoffen Fans von "Die Bergretter" auf ein Happy End zwischen Markus Kofler und Katharina Strasser. "Die Fans haben sogar schon einen Spitznamen für uns erfunden: 'Katkus'", berichtet Luise Bähr. Doch leider hat die Schauspielerin für die Zuschauer:innen enttäuschende Nachrichten. In der MDR-Talkshow "Riverboat" erklärte sie: "Wir sind ja zwei Königskinder. Es wäre ja unspannend, wenn wir zusammenkämen." Das Spiel zwischen Nähe und Distanz sei für die Serie einfach zu reizvoll, um es aufzulösen. Ganz ohne Herzklopfen müssen Fans aber nicht auskommen. Auch in Staffel 17 wird das Knistern zwischen Markus und Katharina spürbar bleiben - eingebettet in spektakuläre Rettungseinsätze und emotionale Herausforderungen in den Alpen. "Man muss ja immer ein bisschen umeinander herumtänzeln", sagt Bähr. Genau diese Dynamik sei es schließlich, die Figuren lebendig und glaubwürdig mache.

Neue Gesichter, neue Herausforderungen und eine Katharina, die endlich herausfindet, was sie wirklich will - das verspricht eine der emotionalsten Staffeln bisher. Die sieben neuen Folgen laufen seit dem 30. Oktober immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF und natürlich im kostenlosen Livestream auf Joyn.