Neues Gesicht Vorschau für "Die Bergretter" Staffel 18: "Frühling"-Star Jan Sosniok übernimmt Rolle in der ZDF-Serie Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Bei den "Bergrettern" sorgt Jan Sosniok ab Staffel 18 für Trubel. Bild: IMAGO / Michael Wigglesworth

Dass sich im Serienkosmos des ZDF beliebte Figuren und bekannte Schauspieler gelegentlich begegnen, ist nicht neu - doch gerade dieser Cast-Zuwachs dürfte viele freuen: Jan Sosniok, langjähriger Publikumsliebling aus dem Herzkino-Hit "Frühling", übernimmt eine Rolle in der kommenden 18. Staffel von "Die Bergretter".

Die neue Staffel von "Die Bergretter" ab 30. Oktober im ZDF und kostenlos auf Joyn Hier geht's zum ZDF-Livestream auf Joyn

Neuer Zuwachs bei den "Bergrettern" Jan Sosniok bei den "Bergrettern"? Das wird nun Wirklichkeit! Dass der Schauspieler in der 18. Staffel der Erfolgsserie dazustößt, wurde durch einen Instagram-Post von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel bestätigt, der sich am Set gemeinsam mit Sosniok zeigt. Damit ist klar: Der Schauspieler, der vielen als Tom Kleinke aus dem Kino-Hit "Frühling" in Erinnerung geblieben ist, verschlägt es in die Alpenkulisse Ramsaus.

In Staffel 18 geht's rund! Während die aktuelle 17. Staffel bereits mit Überraschungen aufwartet - Markus Koflers Pflegetochter Mia kehrt zurück, und plötzlich steht auch sein Halbbruder vor der Tür - wird über Sosnioks Rolle derzeit noch streng geschwiegen. Ob er als neuer Verbündeter der Bergretter erscheint, einen Konflikt auslöst oder in einer intensiven Rettungsgeschichte eine Gastrolle übernimmt, bleibt offen. Fest steht nur: In Staffel 18 ist der beliebte Schauspieler mit dabei.

Wer ist Jan Sosniok eigentlich? Viele Zuschauende kennen Jan Sosniok aus der Serie "Frühling", in der seine Figur Tom kurz davor stand, Katja Baumann zu heiraten, bevor ein Streit über Katjas Ex die Beziehung endgültig zerbrechen ließ. Nach seinem Ausstieg hat sich Sosniok jedoch keineswegs zurückgezogen. Auf der Theaterbühne brillierte er 2025 als Sherlock Holmes im Stück "Sherlock Holmes - Der Fall Moriarty" in Hamburg und Berlin. Parallel startete er auf Instagram seine Heimwerker-Serie "Was machst Du da?", die ihn von einer humorvollen Seite zeigt, und war zudem im Sat.1-Frühstücksfernsehen als Handwerks-Experte vertreten. Im Reality-Krimiformat "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" kämpfte er in der dritten Staffel um einen Silberschatz und stellte sich der Herausforderung, in einem Spiel voller Täuschungen zu bestehen. Darüber hinaus steht er auch für die ZDF-Familienserie "Neuer Wind im Alten Land" vor der Kamera, wo er in der Episode "Miss Altes Land" (AT) mitwirkt, berichtet die "Bunte".

Wann wird Jan Sosniok zu sehen sein? Wann genau Sosniok in Ramsau zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Da die 17. Staffel gerade erst angelaufen ist, dürfte die Ausstrahlung der 18. Staffel noch auf sich warten lassen. Doch die Dreharbeiten laufen bereits, und die Vorfreude wächst. Bis dahin kannst dir jedoch die 17. Staffel ansehen - seit dem 30. Oktober läuft sie immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF und natürlich im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Du bist verrückt nach Soaps? Stöbere durch die Auswahl auf Joyn!