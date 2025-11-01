Geld und Verrat Wochen-Vorschau "Die Cooking Academy" ab 3. November: Alexander kämpft um Amelies Leben Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Aenna Schneider Wie werden Felicitas (Simone Hanselmann) und Alexander (Matthias Brüggenolte) das Geld auftreiben, um ihre Tochter zu retten? Bild: ProSieben

Diese Woche scheint ganz unter dem Motto "Familienkrisen" zu stehen. Erst droht Frau Eichen Senior, die Finanzierung der Academy einzustellen. Dann müssen die Eichens auch noch die Schulden von Alexanders kriminellem Bruder begleichen, denn mit den Geldeintreibern ist nicht zu scherzen.

Irini (Lara Kimpel) hat die "Nuit du Défi" und damit den Titel als "Rémy" gewonnen, doch ihre Party wird von dem ungeklärten Streit zwischen Chris (Brian Rosenkranz), Rafael (Louis J. Wagenbrenner) und ihr überschattet. Frau Eichen Senior baut Druck auf die Eichens auf. Denn sie macht sich Sorgen um ihr Erbe und die in ihren Augen sinnlosen Ausgaben von Alexander (Matthias Brüggenolte) und ihrer Tochter. Besonders ihren Schwiegersohn hat die verbitterte Dame auf dem Kicker. Sie nimmt die Academy genau unter die Lupe und deutet an, die Finanzierung der Academy zu stoppen, falls sie auch nur einen Fehler findet. Seine strenge Schwiegermutter ist nicht das einzige Familienproblem, das Alexander Eichen hat. Der Sternekoch wird von Schuldeneintreibern aus dem Leben seines kriminellen Bruders erpresst. Wenn er nicht zahlt, werden sie seiner Tochter Amelie auflauern. Beim Überlegen mit Felicitas (Simone Hanselmann) kommt er auf die Lösung: zwei teure Flaschen Wein. Doch Etienne (Ricardo Ferreira) gefährdet den Verkauf durch ein Versehen. Kann er die Situation noch retten? Destiny (Vita Tepel) buhlt verzweifelt um die Anerkennung ihrer Mutter, die als Gastdozentin zu Besuch ist. Währenddessen ist Juliette (Tiesan-Yesim Ataszu) gestresst von den Vorbereitungen für ihre Hochzeit. Ständig will jemand etwas von ihr, obwohl sie sich eigentlich auf ihre Ausbildung konzentrieren möchte. Doch diese kann sie vielleicht sowieso bald vergessen, denn ihr Verlobter Cedric und ihr Vater (Farhad Payar) sehen für sie etwas anderes vor.

Folge 21 (3. November): "Versteckspiel" Felicitas' Mutter krempelt die Academy auf links. Da sie über das Vermögen der Familie verfügt, möchte sie genaustens über die Ausgaben der Academy Bescheid wissen. Dabei macht sie aus ihren Zweifeln an den Fähigkeiten ihrer Tochter und Alexander kein Geheimnis. Sie ist verärgert über das zweite Stipendium, über das ohne sie entschieden wurde. Nun droht Frau Eichen Senior, den Geldhahn zuzudrehen. Zudem versucht Felicitas verzweifelt, den Nachbarn Herrn Frey Junior, der für eine Wild-Lieferung da ist, zu verstecken. Denn wer weiß, wie Frau Eichen Senior auf den unterbrochenen Familienstreit reagieren würde? Alexander schlägt sich derweil mit zwielichtigen Gestalten aus dem Leben seines abgerutschten Bruders herum. Sie wollen Geld und sind dafür zu allem bereit.

Folge 22 (4. November): "In vino veritas" Irini und die anderen Student:innen feiern die gelungene "Nuit du Défi" und Destiny feilt weiterhin an ihrer Influencer-Karriere. Währenddessen ist die Leitung der Academy endlich Frau Eichen Senior losgeworden. Doch der Stress mit den Geldeintreibern von Alexanders Bruder lässt sich nicht so einfach aus der Welt schaffen. Zumal diese gedroht haben, Tochter Amelie etwas anzutun, wenn die Schulden des Bruders nicht rechtzeitig beglichen werden. Als Lösung dienen ausgerechnet die Flaschen Wein, die Alexander von seiner Schwiegermutter gestohlen hat. Diese sollten ursprünglich dazu dienen, ein unabhängiges, eigenes Restaurant zu eröffnen, doch die Lage fordert Opfer. Der Plan, den teuren Tropfen zu verkaufen, steht. Doch dann geschieht Etienne ein folgenschweres Missgeschick.

Folge 23 (5. November): "Griechischer Wein" Matilda trauert um ihre gescheiterte Ehe. Felicitas leistet ihr Beistand und ermutigt sie, das Vergangene loszulassen. Destiny versucht währenddessen, den Social-Media-scheuen Luke (Tim Olrik Stöneberg) von einer Zusammenarbeit mit einer angesehenen Kosmetik-Marke zu überzeugen, obwohl er ihr klar gemacht hat, dass er damit nichts zu tun haben möchte. Etienne ist beim Reinigen der Weinflaschen ein teures Missgeschick unterlaufen. Die Flasche ist kaputt und nun versucht er 30.000 Euro aufzutreiben, um die Flasche zu bezahlen. Er nimmt die Hilfe seiner Schwester in Anspruch. Doch als diese nicht schnell genug an das Geld herankommt, setzt er auf eine riskante Idee.

Folge 24 (6. November): "Neuanfang" Zwischen Irini und Rafael ist es seit den Offenbarungen der "Nuit du Défi" angespannt. Irini möchte das Zerwürfnis klären. Dabei bekommt sie Unterstützung von einer Person, von der sie es am wenigsten erwartet hätte. Etiennes gefälschte Weinflasche bleibt derweil unerkannt und der Verkauf verläuft reibungslos. Dennoch ist Alexander im Anschluss alles andere als entspannt. Etienne hatte sich von seinem Chef mehr Anerkennung erhofft. Auch von seinem Vater erhält er wieder mal nur missbilligende Worte. Seine Schwester Juliette ist ebenfalls wütend auf ihren Vater, als sie von den Plänen von ihm und ihrem Verlobten Cedric hört. Sie haben genaue Vorstellungen über Juliettes Zukunft, die allerdings wenig mit dem zu tun haben, was sie will.

Folge 25 (7. November): "Grenzen" Juliette fühlt sich von ihrem Vater und Cedric hintergangen. In ihrem Kummer sucht sie Rat bei Matilda. Als diese sie tröstet, kommen die beiden sich unerwartet nah. Im Nachhinein ist Matilda besorgt über diese Nähe. Immerhin ist Juliette ihre Studentin. Destinys Mutter ist als Gastdozentin an der Academy. Zum Bedauern ihrer Tochter schenkt die berühmte TV-Köchin ihr überhaupt keine Aufmerksamkeit, obwohl diese sich so sehr darum bemüht. Etienne hat derweil Angst vor möglichen Konsequenzen, falls Alexander der gefälschten Flasche doch auf die Schliche kommen sollte.

