Derek und Meredith 2.0? Neue Serie "Cooking Academy": Darum fühlen sich Fans sofort an "Grey’s Anatomy" erinnert Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Johanna Grauthoff Zentrales Leitmotiv der beiden Kennenlern-Storys: Leidenschaft unter schweren Bedingungen. Bild: imago images/Cinema Publishers Collection / ProSieben/Julia Feldhagen

Zwei Welten, zwei Paare und ein erstaunlich ähnlicher Anfang: Sowohl Irini und Chris aus "Die Cooking Academy" als auch Meredith Grey und Derek Shepherd aus der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" beginnen ihre Geschichte mit einer zufälligen Begegnung und einer unerwarteten Wiederbegegnung am nächsten Tag.

Ein Zufall mit Folgen: Zwei Geschichten, ein Muster Manchmal genügt ein einziger Abend, um das Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Genau das passiert sowohl in der deutschen Serie "Die Cooking Academy" als auch im US-Erfolgsformat "Grey's Anatomy". Auf den ersten Blick könnten die Welten der beiden Serien nicht unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite steht die feine Kulinarik im Mittelpunkt, auf der anderen die hektische Welt der Chirurgie. Doch die Kennenlerngeschichten der Hauptfiguren folgen demselben Muster: eine spontane Begegnung in einer Bar, gegenseitige Anziehung, eine gemeinsame Nacht - und das böse Erwachen, wenn am nächsten Tag klar wird, wer die andere Person eigentlich ist.

Meredith und Derek: Liebe unter Verbot im OP-Saal Auch bei Meredith Grey (Ellen Pompeo) und Derek Shepherd (Patrick Dempsey) aus der Kultserie "Grey's Anatomy" beginnt alles mit einer Nacht ohne Namen. Meredith ist frisch in Seattle angekommen und steht am Beginn ihrer Assistenzarztausbildung. Den Abend vor ihrem ersten Arbeitstag im "Seattle Grace Hospital" verbringt sie mit einem charmanten Fremden in einer Bar und nimmt ihn für einen One-Night-Stand mit nach Hause. Am nächsten Morgen verabschieden sie sich. Meredith weiß nicht einmal, wie er heißt. Wenige Stunden später trifft sie ihn wieder - diesmal im Krankenhaus als ihren Vorgesetzten. Derek Shepherd ist nicht irgendein Arzt, sondern einer der leitenden Neurochirurgen im Seattle Grace Hospital. Was folgt, ist eine der bekanntesten Liebesgeschichten der Serie.

Liebe unter Druck Trotz ihrer unterschiedlichen Settings teilen beide Serien ein zentrales Thema: Leidenschaft unter schwierigen Bedingungen. Bei Irini und Chris steht der Wettbewerb im Vordergrund. Zwei Menschen verfolgen das gleiche Ziel und müssen lernen, beruflichen Ehrgeiz und persönliche Gefühle voneinander zu trennen. Bei Meredith und Derek dagegen geht es um berufliche Grenzen und die Frage, wie viel Raum eine private Beziehung im professionellen Umfeld haben darf. Der Unterschied liegt im Ton: "Die Cooking Academy" inszeniert das Kennenlernen mit leichter Ironie, Witz und Charme, während "Grey's Anatomy" den emotionalen Ernst und die Tragik der Situation betont. Beide Geschichten leben von der Spannung zwischen Nähe und Distanz und davon, dass sich Gefühle nicht einfach wegarbeiten lassen.