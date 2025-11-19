Wiesenkirchen trifft Weilhausen
"Die Landarztpraxis" ist endlich zurück: Dann startet die neue Staffel
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
XXL-Nachschub von 240 Folgen: Endlich öffnet "Die Landarztpraxis" wieder! Wann es losgeht und was die Fans erwartet.
"Die Landarztpraxis" ist zurück - mit neuen Gesichtern
Die vierte Staffel "Die Landarztpraxis" startet am 5. Januar 2026 in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Es gibt gute Neuigkeiten: Die Serie läuft 2026 durchgehend!
240 neue Folgen: Zunächst mit neuen Geschichten aus Wiesenkirchen am Schliersee, bevor im Nachbarort Weilhausen eine weitere Landarztpraxis ihre Türen öffnet. Die Fans dürfen sich mit Juliane Fisch und Ben Braun zudem über zwei neue Gesichter freuen.
"Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Leute im Dorf immer behauptet haben, dieser Ort würde dabei helfen, alte Wunden zu heilen. Früher habe ich darüber gelacht, aber heute hoffe ich, dass vielleicht doch etwas Wahres dran ist." Mit diesen Worten - und einem gebrochenen Herzen - kehrt Viktoria "Vicki" Raichinger (Juliane Fisch) in ihre Heimat Wiesenkirchen am wunderschönen Schliersee zurück.
Neue Staffel, neue Konflikte
In der vierten Staffel der SAT.1-Vorabendserie, die am Montag, 5. Januar 2026, um 19 Uhr in SAT.1 startet, möchte sich die Ärztin Viktoria "Vicki" Raichinger als Erstes mit ihrem Bruder, dem Bergretter Max (Alexander Koll), versöhnen, mit dem sie seit 15 Jahren keinen Kontakt hatte. Doch Max ist immer noch verletzt.
Zumindest beruflich bietet sich schnell eine Chance für Vicki: Fabian Kroiß (Oliver Franck) sucht eine neue Ärztin für seine Praxis. Stellt er sie ein und fällt damit seinem besten Freund Max in den Rücken?
Und dann trifft Vicki auch noch auf den geheimnisvollen Simon Hilgers (Ben Braun), den neuen Restaurantmanager in der "Alten Post". Die erste Begegnung mit ihm geht ihr nicht mehr aus dem Kopf, dabei hatte sie den Männern doch abgeschworen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
