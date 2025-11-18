Serien wie "Die Landarztpraxis" und "Der Bergdoktor" ziehen Millionen von Fans in ihren Bann. Kein Wunder also, dass sich viele Zuschauer:innen ein Crossover der beiden Arzt-Serien wünschen. Was Martin-Gruber-Darsteller Hans Sigl davon hält? Im exklusiven Joyn-Interview hat er mit uns darüber gesprochen.

Seit 2008 spielt Hans Sigl die Hauptrolle des Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor". Die Serie hat seit Jahren eine große Fangemeinde. Auch " Die Landarztpraxis ", in der Caroline Frier die Hauptrolle spielt, feiert seit 2023 große Erfolge. Könnte sich der 56-Jährige ein Crossover zwischen den beiden Serien vorstellen?

Ist ein Crossover möglich?

Hans Sigl glaube, dass sich ein Crossover für die Produktionsfirmen ein wenig schwierig gestalten könne. Schließlich wird "Die Landarztpraxis" am Schliersee in Bayern gedreht, "Der Bergdoktor" dagegen in der Region Wilder Kaiser in Tirol. "Da müsste man schauen, wie man das vereint", so Sigl.

Ganz abgeneigt von "Der Landarztpraxis" ist der Schauspieler jedenfalls nicht. "Ich gucke das auch ab und zu", sagte er im Joyn-Interview. Ein Crossover scheint er generell nicht auszuschließen. "Ob es da Ideen gibt, weiß ich aber nicht", meinte er abschließend.