Stirbt sie den Serientod? Marisa Burger enthüllt erste Details zu ihrem "Rosenheim-Cops"-Abschied Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W., Franziska Hursach Marisa Burger spricht erstmals offen über ihren Abschied bei den "Rosenheim-Cops". Bild: Imago Images / Zoonar

Nach 25 Jahren sagt Marisa Burger den "Rosenheim-Cops" Ade. Wie ihr Serienende aussehen wird, bleibt bislang ein Rätsel. Jetzt verrät die Schauspielerin erstmals, was wirklich auf die Fans zukommt.

+++ Update, 19. November +++ Nach einem Vierteljahrhundert ist Schluss: Marisa Burger verlässt "Die Rosenheim-Cops". Ihren Abschied aus der ZDF-Kultserie hatte sie bereits vor einiger Zeit angekündigt, nun sind auch die letzten Drehtage geschafft. Wo und wann genau der Abschied im TV zu sehen sein wird, bleibt noch geheim.

"Die Rosenheim-Cops": So läuft das Serienende für Frau Stockl ab Fans können dennoch aufatmen, denn ein Serientod bleibt der beliebten Miriam Stockl erspart. Gegenüber der "Abendzeitung München" verriet Burger bereits:

Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen. Und ich, oder vielmehr die Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat. Marisa Burger

Welche überraschende Wendung genau geplant ist, bleibt weiterhin streng geheim. Auch hinter den Kulissen wird noch an dem perfekten Abschied gefeilt. Producerin Elisabeth Villotti erklärte im ZDF-Magazin "Hallo Deutschland" laut "Abendzeitung München": "Wir sind gerade erst dabei, ihren Ausstieg so schön wie möglich zu gestalten." Die Serienmacher wollen der langjährigen Figur offenbar einen besonders würdigen Abgang ermöglichen.

Die Schauspielerin stand 25 Jahre lang als Miriam Stockl vor der Kamera. Bild: picture alliance / SvenSimon

Wie es für Marisa Burger nach "Die Rosenheim-Cops" weitergeht Für Burger selbst war der Exit kein spontaner Entschluss, sondern das Ergebnis eines langen Abwägungsprozesses. Dass der Abschied genau zum 25. Jubiläum erfolgt, empfindet sie als stimmig: "25 Jahre ist eine richtig schöne Jubiläumszahl." Nach dem Serien-Aus richtet Burger ihren Fokus wieder auf ihre ursprüngliche Leidenschaft: das Theater. "Mein größter Wunsch war es, nach der Dreherei einfach wieder Theater zu spielen und das hat auch geklappt", freut sie sich. Schon jetzt steht fest: Ab dem 27. Februar 2026 wird sie in dem Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" auf der Bühne stehen - unter anderem in Hamburg und Berlin.

+++ Ursprünglicher Artikel +++

Marisa Burger hat über zwei Jahrzehnte lang die Sekretärin Miriam Stockl verkörpert – eine Figur, die untrennbar mit dem Erfolg der "Rosenheim-Cops" verbunden ist. Nun, nach ihrem Abschied aus der ZDF-Serie, erhebt die 52-Jährige deutliche Kritik an den Arbeitsbedingungen.

"Geld wurde jedes Jahr weniger" In einem Gespräch mit der "Münchner Abendzeitung" (AZ) beschreibt Burger, wie der finanzielle Spielraum im Laufe der Jahre immer weiter geschrumpft sei. "Im Jahr 2000 haben wir pro Folge zwölf Drehtage gehabt und heute sind wir bei 6,3 Drehtagen für eine Episode", sagt sie. Gerade im Hinblick darauf, dass die Serie "eines der erfolgreichsten ZDF-Formate" sei, könne sie diese Entwicklung kaum nachvollziehen. Dennoch sei klar: "Das Geld wurde jedes Jahr immer weniger."

"Musst einfach nur funktionieren" Die Kürzungen seien für das Team kein abstraktes Problem, sondern beeinflussten unmittelbar die künstlerische Arbeit. Was früher ein gemeinsames Ausloten der Figuren gewesen sei, sei heute kaum mehr möglich. "Früher hatten wir die Zeit, unsere Figuren gemeinsam zu entwickeln. Heute wirst du da reingeschmissen und musst einfach nur funktionieren. Man hat einfach nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entfalten."

Erfolg der Serie landet nicht bei den Mitwirkenden Burger hatte bereits vor ihrem Ausstieg immer wieder Unmut über die Rahmenbedingungen geäußert. Vor allem die Bezahlung junger Schauspielerinnen und Schauspieler sei aus ihrer Sicht nicht angemessen – niedrige Einstiegsgagen seien die Regel, während erfahrene Kräfte trotz langjähriger Präsenz vor der Kamera kaum spürbare Aufschläge erhielten. Ein Inflationsausgleich? Über Jahre ausgeblieben. Die Folge: eine schleichende reale Kürzung. Besonders kritisch sieht sie die starren Gagendeckel im Vorabendprogramm, die ihrer Meinung nach verhindern, dass der wirtschaftliche Erfolg der Serie bei den Mitwirkenden landet. Der wachsende Produktionsdruck, der Zeitmangel und die stagnierenden Honorare hätten sich über die Jahre wie ein immer enger werdender Rahmen angefühlt.