Neuen Job ergattert! Nach "Die Rosenheim-Cops": Marisa Burger bekommt neue Rolle und erfüllt sich damit einen Traum Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Aenna Schneider So stolz wie Sekretärin Stockl in "Die Rosenheimcops", ist Marisa Burger nun auf ihren neuen Job. Bild: ZDF und Linda Gschwentner

25 Jahre lang hat Marisa Burger "Die Rosenheim-Cops" geprägt. Mit ihrer Rolle als Sekretärin Miriam Stockl brachte sie jede Menge Humor und Leichtigkeit in die Serie und unterhielt damit die Zuschauer:innen. Das will die 52-Jährige auch weiterhin tun. Allerdings nicht wie gewohnt im Fernsehen, sondern live auf der Theaterbühne.

Bereits im Frühjahr 2025 teilte das ZDF mit, dass Marisa Burger zukünftig kein Teil der Kultserie "Die Rosenheim-Cops" mehr sein wird. Die Schauspielerin entschied sich für eine berufliche Neuorientierung, die sie zu ihren Wurzeln zurückführt. Auf dem AZ-Sofa erzählt sie, dass sie die Entscheidung keineswegs leichtfertig getroffen habe. Als Polizeisekretärin Miriam Stockl war sie sehr beliebt. Trotzdem hatte die Darstellerin Angst um die Zukunft ihrer Karriere ohne den sicheren Hafen, den ihr die Krimi-Serie bot. Schließlich konnte sie sich stets auf ihre Rolle verlassen, ohne sich Gedanken um Bewerbungen und wechselndes Einkommen zu machen. Doch nach vielen Überlegungen beschloss sie dennoch, den Schritt zu wagen.

Traumjob: Das ist ihre neue Rolle Ihre Sorgen, ohne Job dazustehen, haben sich spätestens jetzt in Luft aufgelöst. Das verriet die Schauspielerin ebenfalls am Mittwochaend auf dem AZ-Sofa. Sie hat inzwischen eine neue Rolle ergattert. "Mein größter Wunsch nach der ganzen Dreherei war es, einfach wieder Theater zu spielen", erzählte sie. Diesen Traum verwirklicht sie nun und verlässt dafür sogar die gewohnte Umgebung Münchens. "Ich geh jetzt erstmal nach Berlin und Hamburg ins Winterhuder Fährhaus", verkündete sie. In dem Theater spielt sie bald neben Jan Sosniok die Hauptrolle in dem Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden". Die Premiere ist für den 27. Februar 2026 geplant, ab dann wird Marisa Burger regelmäßig live auf der Bühne zu sehen sein.