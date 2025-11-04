TV-Star abseits der Kamera "Dr. Nice"-Star Maximilian Grill: So startete er seine TV-Karriere als Kind Aktualisiert: 06:58 Uhr von Johanna Grauthoff Maximlian Grill spielt eine der wichtigsten Nebenrollen in "Dr. Nice". Bild: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Ob als Arzt bei "Dr. Nice", Lehrer, Pfarrer oder Kommissar bei "Der letzte Bulle" - er gehört zu den facettenreichsten Schauspielern Deutschlands. Aber wer ist eigentlich Maximilian Grill?

Steckbrief Name : Maximilian Johannes Grill

Geburtstag : 20.09.1976

Geburtsort : München

Wohnort : Berlin

Größe : 178 cm

Kinder: eine Tochter

Maximilian Grill: Mit 8 Jahren bereits im Fernsehen Schon mit acht Jahren hatte Maximilian Grill (49) seinen ersten Fernsehauftritt - und zwar beim Fernsehklassiker "Dingsda". In der ARD-Quizshow mit Fritz Egner sollte er dem Sänger Frank Zander den Begriff "Der liebe Gott" erklären und sorgte damit für ordentlich Gelächter, als er unter anderem sagte, sein Sohn hätte etwas mit dem Kreuz gehabt. Damit gehört er zu den Klassikern der "Dingsda"-Historie, wie Maximilian Grill Jahre später in einem Gespräch mit Fritz Egner erfuhr.

Erste TV-Rolle schon während der Schulzeit Das erste Mal stand Maximilian Grill in seiner Schulzeit für ein Krippenspiel auf der Bühne. Da hat er einen der Heiligen Drei Könige gespielt. Bis zu seinem Abitur war er in einer Schultheater-AG. Währenddessen wurde er bereits für seine erste Rolle in der SAT.1-Soap "So ist das Leben! Die Wagenfelds" gecastet, die Mitte der 1990er-Jahre lief. Auch neben seiner Schauspielausbildung in Leipzig konnte er in den Serien "In aller Freundschaft" von 1999 bis 2001 oder auch bei der ZDF-Serie "Alle meiner Töchter" (1997) weitere Erfahrungen vor der Kamera sammeln.

Facettenreiches Schauspieltalent Neben Rollen in der TV-Serie "Bettys Diagnose" als Stationsarzt Dr. Marco Behring, in "Tonio & Julia" als Pfarrer Tonio Niederegger war sein bisher erfolgreichste TV-Auftritt bei "Der letzte Bulle" (2010-2014). Dort spielt Maximilian Grill den kühlen rationalen Kommissar Andres Kringge an der Seite von Henning Baum. Dieses Jahr feiert die beliebte Polizei-Serie endlich ihr langersehntes Comeback. Dafür steht Maximilian Grill momentan für acht brandneue Folgen mit Henning Baum als Mick Brisgau vor der Kamera. Seit 2023 ist Maximilian Grill auch in der ZDF-Herzkino-Reihe "Dr. Nice" zu sehen, wo er in einer Nebenrolle als bester Freund Dr. Schmidtke auftritt. In seiner Rolle verkörpert er den Arzt Dr. Florian Schmidtke, der dem Hauptdarsteller Patrick Kalupa alias Dr. Moritz Neiss das Leben in seiner alten Heimat und mit der neuen Praxis erschwert.

Maximilian Grill: Wer ist abseits der Kameras an seiner Seite? So wie es auch sein "Der letzte Bulle"-Kollege Henning Baum macht, hält Maximilian Grill sein Privatleben weitestgehend unter Verschluss. Ob er eine Frau an seiner Seite hat, ist daher auch nicht bekannt. Dem Internet-Lifestyle-Magazin fem.com verriet er nur, was er an einer Partnerin besonders schätzen würde:

Humor. Nichts macht mich mehr an, als eine Frau, die mich zum Lachen bringt. Maximilian Grill

Mit der Schauspielerin und Regisseurin Anita Vulesica hat er eine gemeinsame Tochter. Sie heißt Josefina und ist Anfang 20. Sie und ihr Vater haben ein sehr inniges Verhältnis. Das zeigen beide immer wieder auf Instagram. Auch mit Josefinas Mutter versteht sich Maximilian Grill noch sehr gut. In seiner Instagram-Story schreibt er zu einem Selfie mit ihr "Ein Hoch auf die beste Mutter der besten Tochter von mir! Für immer dankbar".

