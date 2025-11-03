Neue Folgen gestartet "Dr. Nice"-Star Patrick Kalupa: Maurer, Model, TV-Mediziner - so spannend ist sein Leben Aktualisiert: 08:55 Uhr von teleschau In der ZDF-Serie "Dr. Nice" spielt Patrick Kalupa den charmanten, aber auch ehrgeizigen Arzt Dr. Moritz Neiss, der nach einem Neuanfang an der Ostsee für Wirbel sorgt. Bild: ZDF/Rudolf Wernicke

Mit dem Erfolgsformat um den eigenwilligen Chirurgen macht Hauptdarsteller Patrick Kalupa "Bergdoktor" Hans Sigl ernsthafte Konkurrenz. Privat zeigt sich der Berliner genauso facettenreich wie seine charismatische Serienfigur.

Steckbrief Patrick Kalupa Name: Patrick Kalupa

Geburtstag: 13. Oktober 1979

Geburtsort: Berlin

Wohnort: Berlin-Weißensee

Größe: 1,78 Meter

Familienstand: verheiratet

Kinder: zwei Töchter

"Ich habe ein ausgeprägtes Helfersyndrom" Dr. Jonas Neiss, besser bekannt als "Dr. Nice", ist zurück! Ab Sonntag, 5. Oktober, 20:15 Uhr, im ZDF praktiziert der exzentrische Chirurg in den drei restlichen Filmen der dritten Staffel wieder an der Flensburger Förde. Die Serie erweist sich seit ihrem Start 2023 als Riesenerfolg für das ZDF. Das liegt nicht zuletzt an ihrem Hauptdarsteller. Im Gespräch mit der Agentur teleschau antwortete Patrick Kalupa auf die Frage, ob der Arztberuf auch etwas für ihn gewesen wäre: "Ich habe ein ausgeprägtes Helfersyndrom, und immer, wenn irgendwelche Unfälle im Freundes- und Bekanntenkreis passieren, bin ich derjenige, der die Leute versorgt, wenn ich zur Stelle bin. Ich kann Blut und Wunden sehen, und mich interessieren immer alle Details. Also: Ja, ich hätte bestimmt auch gut einen medizinischen Beruf ergreifen können."

Von "Anna und die Liebe" zu "Dr. Nice" Durch seine Hauptrolle als Tom Lanford in der dritten Staffel der SAT.1-Telenovela "Anna und die Liebe" wurde Patrick Kalupa ab 2010 einem größeren Publikum bekannt. Auch in "Die Rosenheim-Cops" (als Hauptkommissar Christian Bach) machte er von sich reden. Doch erst als "Dr. Nice" wurde er endgültig zum Fernsehstar. Dazwischen war der ausgebildete Schauspieler alles andere als untätig. So war er in Serien wie "In aller Freundschaft", "Beste Schwestern" und "Alarm für Cobra 11" und diversen TV-Filmen zu sehen. Seinen ersten Auftritt hatte er 2003 in der Kinokomödie "Sex Up - Jungs haben's auch nicht leicht" als Türsteher.

Striptease für seinen VW Käfer Seine Karriere begann Patrick Kalupa allerdings als Model. So stand er 2004 für eine Unterwäsche-Kampagne der Marke Fruit of the Loom vor der Kamera. "Ich habe es für meinen VW-Käfer getan", erklärte er seinen Striptease damals gegenüber der "BZ". "Der ist alt, muss ständig repariert werden." Die Berliner Zeitung beschrieb den zu diesem Zeitpunkt 24-jährigen Kalupa so: "Er jobbt als Praktikant beim Lokalsender FAB - und ist noch zu haben." Beides trifft heute längst nicht mehr zu.

Das ist die berühmte Frau von Patrick Kalupa Seit 2019 ist Patrick Kalupa mit seiner Schauspielkollegin Leonie Parusel ("Die Bergretter", "Soko Leipzig") verheiratet. 2016 standen sie gemeinsam für den Film "Zwei verlorene Schafe" vor der Kamera. Parusel ist seit der zweiten Staffel von "Dr. Nice" als Medizinjournalistin Nikki Steiner zu sehen. Allerdings nicht als Love Interest ihres Mannes Patrick, sondern von Hauptdarstellerin Josefine Preuß. Patrick Kalupa und Leonie Parusel haben zwei gemeinsame Töchter. Der Schauspieler war bei beiden Geburten dabei und war schwer beeindruckt von seiner Frau, wie er im Gespräch mit der Agentur teleschau verriet: "Diese unglaubliche Kraft, die eine Frau entwickeln kann - das zu erleben hat mich neu aufgestellt. Seitdem sind Frauen für mich die absoluten Superhelden. Chapeau!"

Trotz Herausforderungen: glücklicher Ehemann und Vater Im Gespräch mit t-online.de sagte der Darsteller über seine Ehefrau und Kollegin: "Mein Glück ist, dass meine Frau eine starke Persönlichkeit, tolle Mutter und passionierte Schauspielerin ist." Er genieße "das Gleichgewicht zwischen Nähe und Unabhängigkeit, das meine Frau und ich uns geben". Und über die Familiendynamik: "Klar stellen mich der tägliche Wahnsinn des echten Lebens und die Kinder regelmäßig auf die Probe. Aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben." Patrick Kalupa und seine Familie leben in Berlin-Weißensee.

Praktisch begabter Handwerker Nebenbei betreibt Patrick Kalupa im Landkreis Oberhavel einen Floßverleih. Im teleschau-Interview erzählte er, wie es dazu kam: "Es ist aus einer Laune heraus entstanden, als ich 2008 mit einem guten Freund per Floß unterwegs war. Da dachten wir, das können wir doch auch. Wir haben die wirklich schönen, überdachten Flöße zusammen mit seinem Opa konzipiert und nach dessen Anleitung gebaut. Meine handwerkliche Ausbildung aus meinem früheren Leben kam mir dabei zugute." Was viele nicht wissen: Der Schauspieler ist ausgebildeter Maurer und Betonbauer. Beide Berufe hat er allerdings nie ausgeübt. Vermutlich nicht das Einzige, das du noch nicht über den "Dr. Nice"-Star wusstest!

Die unbekannten Seiten von Patrick Kalupa Patrick Kalupa ist nämlich auch ein leidenschaftlicher Koch. Im teleschau-Gespräch bezeichnete er sich selbst als Flexitarier, der "nur noch sehr ausgewählt" Fleisch esse. Das Tierwohl liegt ihm nach eigener Aussage sehr am Herzen. Außerdem macht Kalupa sehr viel Sport, darunter Joggen und Crossfit. Und er ist Boxer: "Ich war in meiner Jugend mal Berliner Meister und Dritter der Deutschen. Meine Schulzeit verbrachte ich auf einer Sportschule und war Leistungssportler. Irgendwann war das zu viel. Aber ganz klar hat mich der Sport nie losgelassen." Bei "Dr. Nice" sieht man den fitten Schauspieler immer wieder beim Rudern.

"Jetzt bin ich stolz darauf" Ein Geheimnis, das Patrick Kalupa lange verschwieg: Er ist Legastheniker. Heute geht er offen mit seiner Leseschwäche um, wie er dem Magazin "InTouch" verriet: "Früher habe ich auch damit hinter den Berg gehalten, dass ich Maurer gelernt habe. Jetzt bin ich stolz darauf und froh, dass ich alles selbst reparieren und renovieren kann." Stolz sein kann der Schauspieler, der am 13. Oktober 46 Jahre alt wird, auch auf seinen Erfolg als "Dr. Nice". Wenn du wissen möchtest, wie es in der Fortsetzung der dritten Staffel weitergeht, sieh dir die Auftaktfolge "Die Natur der Liebe" am Sonntag, 5. Oktober, 20:15 Uhr, im ZDF-Livestream auf Joyn an.