Diese Stars würde man hier nie erwarten "Eine schrecklich nette Familie": Die besten Gastauftritte

Auch wenn sich "Eine schrecklich nette Familie" größtenteils auf die Hauptcharaktere fokussiert, mischen immer wieder weitere Figuren die Geschichte auf. Während einige der Schauspieler:innen damals schon bekannt waren, legten andere später eine richtige Karriere hin. Diese fünf Stars hätten wir nie in der Serie erwartet.

Matt LeBlanc Er wird wohl bis in alle Ewigkeit mit seiner Rolle des Joey Tribbiani aus der Serie "Friends" in Verbindung stehen. Sein legendärer Flirt-Spruch "How are you doing?" (Deutsch: "Na, wie geht’s denn so?") hat ihn zur Ikone gemacht. Doch vier Jahre bevor er mit der Sitcom seinen großen Durchbruch schaffte, war er mehrfach in "Eine schrecklich nette Familie" zu sehen. Dort spielt er Kellys Freund Vinni Verducci. Und nicht nur das: Er bekam sogar ein eigenes Spin-off. LeBlanc spielt 1991 im "Eine schrecklich nette Familie"-Ableger "Vinnie & Bobby" die Hauptrolle. Seine Figur versucht, gemeinsam mit seinem Vater, auf mehr oder weniger legale Weise an Geld zu kommen. Mithalten mit dem Original konnte die Serie jedoch nicht und wurde nach sieben Folgen wieder eingestellt.

Pamela Anderson Klar, im roten Badeanzug, mit Schwimmboje in der Hand, kennen wir Pamela Anderson alle. Sie ist der Inbegriff von "Baywatch" und ein echter Hollywood-Star. Aber schon bevor sie am Strand von Malibu berühmt wurde, spielte sie in "Eine schrecklich nette Familie" mit. Dort erscheint sie Al (Ed O’Neill) in zwei Träumen. Doch sehr zu seinem Bedauern weckt ihn seine kränkelnde Tochter auf, bevor Pamelas Charakter ihn weiter verführen kann.

Milla Jovovich Bekannt aus Blockbustern wie "Resident Evil" und "Das fünfte Element" zählt Milla Jovovich eindeutig zu den großen Stars in Hollywood. Auch als Model war sie gut gebucht, zierte das Cover der "Vogue" und stand für große Kampagnen vor der Kamera. Was jedoch die wenigsten wissen: Mit gerade einmal 14 Jahren war die gebürtige Ukrainerin Teil von "Eine schrecklich nette Familie". In der vierten Staffel kommt Familie Bundy auf die Idee, ihre Kasse mit der Aufnahme einer französischen Austauschschülerin aufzubessern. Während sich Kelly (Christina Applegate) erst noch auf ihre neue "Schwester" freut, wird Millas schöne Rolle schnell zum Schwarm an der Schule - und zur Konkurrenz für Kelly.

B.B. King Nicht nur mittlerweile berühmte Schauspieler:innen hatten Gastauftritte in "Eine schrecklich nette Familie". Der gefeierte Blues-Sänger B.B. King sorgt in der fünften Staffel für musikalische Begleitung, als sich Familienhund Buck auf den Weg macht, um Essen zu finden. Peggy (Katey Sagal) ist verreist und der Hund kommt in der Zeit zu kurz - darum nimmt er sein Schicksal selbst in die Pfote. Während er Restaurants abklappert und Ausschau nach einer netten Hundedame hält, untermalt B.B. King seinen Ausflug mit Gesang und Gitarrenmusik.

Keri Russell Ihre ersten TV-Auftritte hatte Keri Russell an der Seite von Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake im "Mickey Mouse Club", der als Sprungbrett für einige große Karrieren gilt. Ein Jahr später taucht Russell dann in der Serie "Eine schrecklich nette Familie" auf und spielt dort den Schwarm von Bud (David Faustino). Heute ist sie vor allem als Hauptdarstellerin der erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Serie "The Americans" bekannt. Für die Darstellung der Elizabeth Jennings wurde sie unter anderem mehrfach für einen Golden Globe Award nominiert.

