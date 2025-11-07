Experiment für TV-Show "Haben Sie auch Champagner?" Darum fordert Sarah Connor ganz ungeniert Promi-Bonus ein Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Steve Buchta Wird auch mit Sonnenbrille schnell erkannt: Sarah Connor hat gute Chancen auf einen Promi-Bonus. Bild: Imago Images / Bildagentur Monn

Können sich prominente Menschen Vorteile erschleichen? Klaas Heufer-Umlauf hat es bei "Experte für Alles" bereits ausprobiert, jetzt versucht auch Sarah Connor ihren großen Namen auszunutzen. Das unsympathische Verhalten ist zum Glück nur Teil eines TV-Experiments.

Für seine Show "Experte für Alles" testete Klaas Heufer-Umlauf vor einiger Zeit selbst, ob es in Deutschland möglich ist, aufgrund der eigenen allgemeinen Bekanntheit besondere Vorteile zu erhalten. Die Frage nach einem Promi-Bonus war dem Moderator damals sichtlich peinlich - der entstandene Beitrag in der Sendung dadurch allerdings umso lustiger.

"Kennen Sie mich eigentlich?" - So dreist hast du Sarah Connor noch nie erlebt Eine Frage blieb bei Klaas' Aktion jedoch unbeantwortet: Ist der Moderator womöglich nicht berühmt genug für richtig große Vergünstigungen und Geschenke? Um dies zu ergründen geht der große Promi-Bonus-Test bei "Experte für Alles" jetzt in die zweite Runde. Keine Geringere als Sarah Connor, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands, macht sich in der neuen Folge daran, allein durch ihren Namen möglichst große Zuwendungen zu erhalten. Unter anderem versucht die Sängerin, beim Kauf von Backwaren und dem Buchen eines Hotelzimmers gut wegzukommen. Dies verrät der Trailer zur kommenden Ausgabe, in der der neue Versuch zu sehen sein wird. Der Clip lässt zudem erahnen, dass bei diesem dreisten Verhalten von Sarah Connor der eine oder andere Cringe-Moment nicht ausbleibt.

Trailer: Sarah Connor bei "Experte für Alles"

"Kriege ich das umsonst?" - Sarah Connor will Annehmlichkeiten gratis bekommen Wie schwer es Sarah Connor gefallen ist, die Rolle der fordernden Prominenten zu spielen, siehst du bei "Experte für Alles" am 11. November, 21:25 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn sowie nach der TV-Ausstrahlung jederzeit auf Abruf um Streaming.

