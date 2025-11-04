Wildwechsel in den Reality-Alpen "Forsthaus Rampensau Germany" 2025: Wann starten die neuen Folgen? Aktualisiert: 08:06 Uhr von Lena Maier Die Promis ziehen wieder ein: Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 13. November. Bild: Joyn/Nadine Rupp

Ab Donnerstag, 13. November 2025, beginnt die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten, kostenlosem Streaming und exklusiver Preview auf Joyn findest du hier.

Sendetermine: Kostenloses Streaming auf Joyn Die erste Folge der dritten Staffel ist ab Donnerstag, 13. November, um 0 Uhr kostenlos auf Joyn verfügbar. Danach erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen, die ebenfalls kostenfrei gestreamt werden können. So können Fans der Reality-Show jede Woche live am wilden Treiben im Forsthaus teilhaben.

Exklusive Preview bei Joyn PLUS+ Wer nach dem Auftakt am 13. November nicht genug bekommt, kann die nächsten beiden Folgen bereits vorab bei Joyn PLUS+ streamen. Anschließend erscheinen immer donnerstags die nächsten beiden Folgen als Vorschau, bevor sie in der darauffolgenden Woche kostenfrei auf Joyn verfügbar sind.