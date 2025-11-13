Wildwechsel in den Reality-Alpen
Ab heute auf Joyn: Alle Sendetermine und Streaming-Infos zu "Forsthaus Rampensau Germany" 2025
Aktualisiert:von Lena Maier
Seit Donnerstag, 13. November 2025, läuft die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten, kostenlosem Streaming und exklusiver Preview auf Joyn findest du hier.
Kennst du schon das Kult-Format?
Wildwechsel in den Alpen: Start der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"
Seit Donnerstag, 13. November, wird wieder um Stockbetten gefeilscht, ums Absägen gebangt und das Promi-Revier markiert: Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startete auf Joyn. Neben den bekannten Reality-Rudeltieren Eva Benetatou und Walentina Doronina treten diesmal unter anderem Dschungelcamper Maurice Dziwak mit Reality-Frischling Papa Frank und "Promi Big Brother"-Siegerin 2023 Yeliz Koc mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse an.
Wer mit wem? Diese neun Promi-Paare wohnen im "Forsthaus Rampensau Germany":
Sendetermine: Kostenloses Streaming auf Joyn
Die erste Folge der dritten Staffel ist seit Donnerstag, 13. November, um 0 Uhr kostenlos auf Joyn verfügbar. Danach erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen, die ebenfalls kostenfrei gestreamt werden können. So können Fans der Reality-Show jede Woche live am wilden Treiben im Forsthaus teilhaben.
Exklusive Preview bei Joyn PLUS+
Wer nach dem Auftakt am 13. November nicht genug bekommt, kann die nächsten beiden Folgen bereits vorab bei Joyn PLUS+ streamen. Anschließend erscheinen immer donnerstags die nächsten beiden Folgen als Vorschau, bevor sie in der darauffolgenden Woche kostenfrei auf Joyn verfügbar sind.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Exklusives Joyn-Interview
Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im exklusiven Joyn-Interview am 13. November
Mitten in den Kärntner Bergen
Schlafen, wo die Promis wohnen: Hier steht das Forsthaus aus der Sendung
Snows Opa will keinen Kontakt
"Er wollte uns ja nie kennenlernen!" Yeliz Koc packt über Uwe Ochsenknecht aus
Einzug in die Eskalation
"Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3: Alle Infos zu Start, Cast und Folgen
Will sie auch?
Yeliz Koc glaubt: Jimi Blue will ein Liebescomeback!
Verblüffend offenes Statement
Dauer-Affäre bei Henna und Marc-Robin?
Joyn-Interview
Paul Aubster exklusiv: Beef bei "Forsthaus Rampensau Germany"?
"Geheult, gelacht und gefeiert!“
Gina Beckmann und Walentina Doronina: "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 ist die krasseste Staffel
Shitstorm vorprogrammiert?
"Extrem": Drama um Marc-Robin bei "Forsthaus Rampensau Germany"