Wildwechsel in den Reality-Alpen

Wann läuft "Forsthaus Rampensau Germany" 2025? Alle Infos zur neuen Staffel

Aktualisiert:

von Lena Maier

Die Promis ziehen wieder ein: Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 13. November.

Bild: Joyn/Nadine Rupp

Ab Donnerstag, 13. November 2025, beginnt die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeiten, kostenlosem Streaming und exklusiver Preview auf Joyn findest du hier.

Kennst du schon das Kult-Format?

Wildwechsel in den Alpen: Start der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"

Ab Donnerstag, 13. November, wird wieder um Stockbetten gefeilscht, ums Absägen gebangt und das Promi-Revier markiert: Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet auf Joyn. Neben den bekannten Reality-Rudeltieren Eva Benetatou und Walentina Doronina treten diesmal unter anderem Dschungelcamper Maurice Dziwak mit Reality-Frischling Papa Frank und "Promi Big Brother"-Siegerin 2023 Yeliz Koc mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse an.

Wer mit wem? Diese neun Promi-Paare ziehen ab 13. November ins "Forsthaus Rampensau Germany":

Sendetermine: Kostenloses Streaming auf Joyn

Die erste Folge der dritten Staffel ist ab Donnerstag, 13. November, um 0 Uhr kostenlos auf Joyn verfügbar. Danach erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen, die ebenfalls kostenfrei gestreamt werden können. So können Fans der Reality-Show jede Woche live am wilden Treiben im Forsthaus teilhaben.

Exklusive Preview bei Joyn PLUS+

Wer nach dem Auftakt am 13. November nicht genug bekommt, kann die nächsten beiden Folgen bereits vorab bei Joyn PLUS+ streamen. Anschließend erscheinen immer donnerstags die nächsten beiden Folgen als Vorschau, bevor sie in der darauffolgenden Woche kostenfrei auf Joyn verfügbar sind.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

Mehr entdecken