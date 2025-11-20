Eine düstere Vorgeschichte Eskalation bei Gina Beckmann und Walentina Doronina im "Forsthaus Rampensau Germany": "Meine größte Mobberin!" Aktualisiert: Vor 53 Minuten von Alina Haidacher Gina Beckmann zeigt ihrer Erzfeindin Walentina Doronina den Mittelfinger. Bild: Joyn

Auf diese Reunion hat zumindest Gina Beckmann nicht gewartet. Sie trifft im "Forsthaus Rampensau Germany" auf ihre Feindin Walentina Doronina.

"Kenne ich dich?" Als Gina Beckmann im "Forsthaus Rampensau Germany" in Folge 2 plötzlich Walentina Doronina gegenübersteht, treffen zwei Reality-Persönlichkeiten aufeinander, die schon in der Vergangenheit für ordentlich Zündstoff gesorgt haben. Beide sind 25 Jahre alt und haben mit "Couple Challenge" eine gemeinsame Vergangenheit. Schon damals war klar: Aus ihnen werden niemals Besties. Dieses Mal nimmt Gina ihren ganzen Mut zusammen. Kaum streckt Walentina ihr nach dem Einzug die Hand hin, lässt die ehemalige Kellnerin es eskalieren. "Kenne ich dich?", fragt Gina ihre Erzfeindin.

Verhärtete Fronten "Kennt ihr diese High-School-Mobber-Filme? Sie ist meine größte Mobberin", sagt Gina über die auch unter dem Namen KraWALE bekannte Walentina Doronina. Diese hingegen bleibt nach der Handschüttel-Abfuhr äußerlich ungerührt. Fast schon provokant reicht sie Gina erneut die Hand und sagt: "Ich reiche dir noch aus Respekt die Hand, weil man das einfach macht." Für die Influencerin scheint der Move reine Höflichkeit zu sein. Für Gina ist es ein Trigger.

Gleiches Alter, ungleiche Reife? Zu ihrer Teampartnerin Eva Benetatou meint Walentina: "Ich bin 25, ich bin keine 20 mehr, aber ich glaube, das war bei ihr einfach nicht der Fall." Doch Walentina wäre nicht Walentina, wenn sie nicht noch einen Satz fallen lassen würde, der die Stimmung endgültig zum Kippen bringt. Als Gina versucht, die Vergangenheit anzusprechen und zu klären, wirft die 25-Jährige ironisch ein:

Nicht, dass du jetzt wieder weinst. Wale zu Gina

Von so wenig Einsicht ist Gina schockiert. Sie versucht, ihr Gegenüber aufzurütteln: "Was du mir damals psychisch angetan hast, das war unnormal." Zum ersten Mal formuliert sie so klar, wie sehr die Erlebnisse der vergangenen Reality-Show sie verletzt haben. Walentina dagegen findet die "Mobberin"-Schiene langsam langweilig. "Die Leute sollen sich etwas anderes einfallen lassen als Mobberin", kommentiert sie im Interview.

Real oder fake? Wale entschuldigt sich Dann kommt ein Moment, der fast nach Frieden aussieht. Zumindest, wenn man sehr wohlwollend ist. Walentina sagt: "Wenn du dich gemobbt gefühlt hast, tut es mir wirklich herzlich leid." Für Gina ist das wenig zufriedenstellend. Sie will Klarheit und echte Verantwortung. Walentina erklärt dagegen irgendwann, sie wolle die Vergangenheit ruhen lassen und endlich nach vorne schauen. Die geneigten Reality-Zuschauer:innen dürfen in jedem Fall gespannt sein, ob es zwischen den beiden Krawallnudeln noch einmal krachen wird. Streit, Drama und heiße Szenen siehst du jeden Donnerstag mit zwei neuen Folgen bei "Forsthaus Rampensau Germany" im kostenlosen Stream auf Joyn. Hier findest du die Sendetermine und Sendezeiten der Staffel im Überblick.