Gina Beckmann und Max Bornmann können sich einfach nicht ausstehen. Das wird auch nach dem Handschüttel-Gate im "Forsthaus Rampensau Germany" sicher nicht besser.

Max streckt die Hand aus und Gina streckt… gar nichts Ginas Körpersprache verrät schon beim Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" von Max und dessen Teampartnerin Melina pure Abneigung. Tatsächlich bestätigt sie genau das später gegenüber Teampartner Leon.Content. "Ich hab schon mal ein Format mit dem gedreht, da waren wir so…", sagt sie und will damit ausdrücken, dass sie mit dem Reality-Casanova hart aneinander geraten ist. Harmonie war damals offenbar nicht im Angebot. Als Max höflich seine Hand zur Begrüßung reicht, kommt von Gina nur ein genervtes:

Was für Hand geben? Gina Beckmann zu Max

Max bleibt trotz Ginas Provokation gelassen und entgegnet: "Höflichkeit nennt man das." Damit ist die Stimmung endgültig wieder ruiniert. Der Handshake, der eigentlich gar nicht stattfand, wird zum Handschüttel-Gate im Forsthaus.

Die erste Folge in voller Länge hier kostenlos streamen

"Ich merke selber, wie es mich triggert" Im Interview lässt Gina Beckmann alle Zurückhaltung fallen. "Ich merke es selber, wie es mich triggert", erklärt sie. Sie könnte "einen Monolog darüber halten", warum Max und sie sich nicht leiden können. Für Gina steht fest: "Es gibt ja so Menschen, mit denen kann man und mit denen kann man nicht so gut, aber die sind einfach unsympathisch." Teampartner Leon.Content ist da ganz ihrer Meinung. Und gemeinsam hasst es sich ja bekanntlich sowieso am besten.

Was sagt eigentlich Feindbild Max? Auch Max hält im Einzelinterview nicht hinterm Berg. Sein Fazit nach wenigen Minuten Forsthaus-Atmosphäre: "Hätte nicht sein müssen, dass Gina da ist." Er legt sogar nach: "Gina ist so eine Person, die sucht auf Krampf Stress." Oh, oh! Da kennen wohl beide null Kompromissbereitschaft. Am Ende packt zumindest Gina dann doch noch ihren Humor aus und sagt trocken zu Leon: "Naja, Stößchen, auf geht’s." Ob sich ihre Probleme wirklich durch etwas Alkohol lösen lassen? Oder wird es zwischen ihr und Max nochmal krachen? Das siehst du immer donnerstags mit zwei neuen Folgen zum kostenlosen Streamen auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten in der Übersicht.